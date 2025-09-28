تُعد قناة وناسة للأطفال واحدة من أبرز القنوات الموجهة للصغار في العالم العربي، حيث استطاعت أن تحجز لنفسها مكانة خاصة بين القنوات الترفيهية والتعليمية المخصصة للأطفال، وتقدم القناة محتوى متنوعًا يجمع بين الترفيه والفائدة، من خلال البرامج الكرتونية، والأغاني التعليمية، والفقرات التفاعلية التي تنمي مهارات الطفل وتعزز من قدراته الذهنية والسلوكية في بيئة آمنة ومناسبة لجميع الأعمار.

نبذة عن قناة وناسة أطفال

منذ انطلاقتها، حرصت قناة وناسة على تقديم محتوى هادف يتماشى مع القيم العربية والإسلامية، ويعكس الثقافة الأصيلة للمجتمع العربي ولهذا السبب، أصبحت الخيار الأول للعديد من الأسر الباحثة عن وسيلة آمنة وممتعة لأطفالها، بعيدًا عن المحتوى غير المناسب المنتشر على بعض المنصات الأخرى.

تردد قناة وناسة أطفال على النايل سات والعرب سات

أما بالنسبة للترددات، فقد حرصت قناة وناسة على التواجد عبر القمرين الصناعيين الأبرز في المنطقة العربية، وهما النايل سات والعرب سات، لضمان وصول محتواها إلى أكبر عدد ممكن من المشاهدين. وجاءت الترددات كما يلي:

التردد: 11470

الاستقطاب: عمودي (V)

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 5/6

تردد قناة وناسة أطفال على العرب سات:

التردد: 11270

الاستقطاب: عمودي (V)

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: ¾

بث قناة وناسة أطفال الجديد

وتعمل القناة على مدار 24 ساعة يوميًا دون انقطاع، وبجودة بث عالية، مما يسمح للأطفال بالاستمتاع ببرامجهم المفضلة في أي وقت، كما تهتم القناة بتقديم الأغاني التعليمية التي تساعد الصغار على تعلم الحروف والأرقام والألوان بشكل مبسط وممتع، إضافة إلى القصص المصورة التي تغرس فيهم القيم الأخلاقية النبيلة.