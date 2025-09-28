تـــابع المؤسس عثمان.. تردد قناة الفجر الجزائرية على نايل سات وعرب سات 2025

مع تزايد الاهتمام بالدراما التركية والمسلسلات المدبلجة في الوطن العربي، أصبحت قناة الفجر الجزائرية واحدة من القنوات التي يبحث عنها المشاهدون بصفة مستمرة، لا سيما مع تحديث تردداتها لعرض المحتوى الجديد بجودة أعلى، في هذه المقالة نستعرض أحدث ترددات القناة على نايل سات وعرب سات، طريقة ضبطها، وبعض مزاياها التي تساهم في انتشارها.

أحدث الترددات لقناة الفجر الجزائرية 2025

على نايل سات: التردد 12034، الاستقطاب أفقي (H)، معدل الترميز 27500، معامل تصحيح الخطأ 3/4، الجودة HD

أيضاً يُذكر تردد بديل على نايل سات وهو 12645 أفقي (H) بنفس معدل الترميز 27500

على عرب سات: التردد 11034، الاستقطاب أفقي (H)، معدل الترميز 27500، معامل تصحيح الخطأ 3/4

طريقة ضبط القناة على جهاز الاستقبال

لتحقيق استقبال مستقر وواضح للقناة، يمكنك اتباع الخطوات التالية:

افتح قائمة الإعدادات أو Menu في جهاز الاستقبال (الريسيفر).

اختر “تركيب القنوات” أو “إضافة قناة جديدة / التركيب اليدوي”.

حدِّد القمر الصناعي: نايل سات أو عرب سات.

أدخل التردد الذي تود ضبطه (مثل 12034 أو 11034) مع تحديد الاستقطاب (أفقي H).

أدخل معدل الترميز (27500) ومعامل تصحيح الخطأ (3/4).

اضغط “بحث” وانتظر حتى يعثر الجهاز على الإشارة.

إذا ظهر بث للقناة، احفظها ضمن قائمة القنوات المفضّلة لديك.

ما الذي يميّز قناة الفجر الجزائرية؟