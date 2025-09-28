ثبت تردد قناة بين سبورت الحديث beIN Sports لمتابعة برشلونة اليوم

تُعد قناة بي إن سبورت (beIN Sports) واحدة من أشهر القنوات الرياضية في العالم العربي والعالم، حيث تنفرد بنقل أقوى البطولات العالمية والمحلية بمستوى تغطية احترافي يجعلها الخيار الأول لعشاق الرياضة ومنذ انطلاقها، حرصت القناة على تقديم محتوى رياضي عالي الجودة، يشمل مباريات كرة القدم، وتحليلات فنية، وبرامج حصرية، إلى جانب تغطية واسعة لألعاب مثل التنس، كرة السلة، الفورمولا 1، وغيرها.

نبذة عن قناة بين سبورت الجديد

وفي عام 2025، يواصل الملايين البحث عن تردد قناة بي إن سبورت على مختلف الأقمار الصناعية، لمتابعة البطولات الكبرى مثل دوري أبطال أوروبا، كأس آسيا، الدوري الإنجليزي، كأس العالم للأندية، وغيرها من الأحداث الرياضية المهمة، التي يمكنك مشاهدتها بشكل مستمر وبدون أي اشتراك.

تردد قناة beIN Sports على نايل سات

القمر الصناعي: نايل سات

التردد: 11054

الاستقطاب: أفقي (H)

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 2/3

الجودة: HD

تردد قناة beIN Sports على عرب سات

القمر الصناعي: عرب سات

التردد: 12379

الاستقطاب: أفقي (H)

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 3/4

الجودة: HD

ما الذي يميز قناة بي إن سبورت؟