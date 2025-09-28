تشكيل رسمي.. مباراة ريال سوسيداد ضد برشلونة في الدوري الإسباني

في إطار سعيه لمواصلة الضغط على الصدارة، يستعد برشلونة لمواجهة قوية أمام ريال سوسيداد مساء الأحد، على ملعب لويس كومبانيس الأولمبي، ضمن منافسات الجولة السابعة من الدوري الإسباني لموسم 2025-2026، حيث إن اللقاء يُعد محطة مهمة في مشوار برشلونة الذي يسعى للحفاظ على نسق الانتصارات تحت قيادة المدرب الألماني هانز فليك، خاصة مع اقتراب مواجهة نارية أمام باريس سان جيرمان في دوري أبطال أوروبا.

تشكيل ريال سوسيداد

يتجه مدرب سوسيداد، سيرجيو فرانسيسكو، للاعتماد على تشكيلة متوازنة أمام القوة الهجومية للبرسا، ومن المتوقع أن تضم:

حراسة المرمى: أليكس ريميرو

خط الدفاع: آيين مونوث، دويي كاليتا كار، إيجور زوبيلديا، جون أرامبورو

الوسط: بريس منديز، جوروتشاتيجي، بابلو مارين

الهجوم: أندير بارينتشيا، ميكيل أويارزابال، تاكيفوسا كوبو

موعد المباراة والقنوات الناقلة

التاريخ: الأحد 28 سبتمبر 2025

الوقت: 7:30 مساءً بتوقيت القاهرة والرياض

الملعب: لويس كومبانيس – برشلونة

القناة الناقلة: beIN Sports HD 1

موقف الفريقين قبل المواجهة

يدخل برشلونة المباراة في المركز الثاني برصيد 16 نقطة من 5 انتصارات وتعادل واحد، دون أي هزيمة، فيما أن الفريق سجل 19 هدفًا واستقبل 4 فقط، ويأمل في استغلال أي تعثر محتمل لريال مدريد للانقضاض على الصدارة.

أما ريال سوسيداد، فيُعاني من بداية متعثرة، حيث حصد 5 نقاط فقط من فوز وحيد وتعادلين، مقابل 3 هزائم، والفريق سجل 6 أهداف واهتزت شباكه 9 مرات، مما يُبرز مشاكل دفاعية واضحة.

بين التاريخ والطموح

تاريخيًا، يتفوق برشلونة بوضوح، إذ التقى الفريقان في 196 مباراة، فاز البرسا بـ116 منها مقابل 38 لسوسيداد، وتعادلا في 42 لقاء. ويُعد ليونيل ميسي الهداف التاريخي للمواجهة بـ18 هدفًا، لتمثل المباراة تمثل تحديًا مزدوجًا للمدرب فليك، الذي يُفكر أيضًا في مواجهة باريس سان جيرمان المرتقبة الأربعاء المقبل، ما قد يدفعه لتدوير بعض الأسماء دون التفريط في النقاط.