“أضــــبـطها” تردد قناة أون تايم سبورت ON Time Sports على القمر الصناعي لمتابعة كل المباريات

تُعد قناة أون تايم سبورت (ON Time Sports) واحدة من أبرز القنوات الرياضية في الوطن العربي، وقد نجحت في كسب جماهيرية واسعة بفضل تغطيتها الشاملة للبطولات المصرية والعربية، وتحليلها الفني المتميز عبر نخبة من الإعلاميين والخبراء الرياضيين، مع بداية كل موسم كروي جديد، يزداد البحث عن تردد قناة أون تايم سبورت على القمرين الصناعيين نايل سات وعرب سات لمتابعة أحدث المباريات والبرامج الرياضية.

أهمية قناة أون تايم سبورت

قناة أون تايم سبورت هي الناقل الحصري للعديد من البطولات المصرية، وعلى رأسها الدوري المصري الممتاز، وكأس مصر، والسوبر المصري، بالإضافة إلى مباريات الأندية المصرية في البطولات الإفريقية عند إقامتها داخل مصر، كما تتميز بتغطية شاملة وتحليل فني دقيق قبل وبعد المباريات، وتقدم القناة مجموعة متنوعة من البرامج مثل:

“ملعب أون”

“جمهور التالتة”

“ستاد مصر”

“60 دقيقة”

تردد قناة أون تايم سبورت 2025 على النايل سات

يمكن مشاهدة قناة أون تايم سبورت بجودة عالية على القمر الصناعي نايل سات من خلال التردد التالي:

التردد: 11861

الاستقطاب: رأسي (V)

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 5/6

الجودة: HD

هل تبث أون تايم سبورت على عرب سات؟

حتى تاريخ كتابة هذه المقالة، لا تبث قناة أون تايم سبورت على القمر الصناعي عرب سات، إذ يقتصر بثها على القمر المصري نايل سات فقط لذلك، لمتابعة القناة، يُفضل استخدام أجهزة استقبال تدعم النايل سات.

هذا وإذا كنت من محبي الرياضة وتبحث عن قناة تنقل لك كل ما هو جديد في عالم الكرة المصرية، فإن قناة أون تايم سبورت هي خيارك الأمثل، احرص على ضبط التردد بشكل دقيق على نايل سات للاستمتاع بتجربة رياضية متميزة وجودة بث عالية دون انقطاع.