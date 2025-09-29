تـــابع جميع المباريات.. تردد قناة أون تايم سبورت 1 و2 على النايل سات واستمتع بمحتوى مجاني

تُعد قناة أون تايم سبورت ON Time Sports واحدة من أبرز القنوات الرياضية المجانية في الوطن العربي، وتحديدًا في مصر، حيث تنفرد بنقل البطولات المحلية الكبرى وتحظى بمتابعة جماهيرية واسعة منذ انطلاقتها، استطاعت القناة أن تفرض نفسها كمنصة رياضية شاملة، تجمع بين التغطية المباشرة والتحليل الفني والبرامج الحوارية، ما جعلها الواجهة الأولى لعشاق الرياضة المصرية، وتبث قناة أون تايم سبورت محتواها عبر قناتين رئيسيتين هما: ON Time Sports 1 وON Time Sports 2، بالإضافة إلى قناة ثالثة مخصصة لبعض المناسبات الهامة.

أبرز ما تنقله قناة أون تايم سبورت

أما عن ما تنقله قناة أون تايم سبورت، فنصت على النحو التالي:-

الدوري المصري الممتاز

كأس مصر

مباريات الأندية المصرية في البطولات الإفريقية (عند بثها محليًا)

مباريات منتخب مصر الودية والرسمية (داخل مصر)

بطولات السوبر المحلي

برامج تحليلية وتغطيات موسعة لأهم الأحداث الرياضية

تردد قناة أون تايم سبورت على نايل سات 2025

هناك بعض المعلومات الواجب مراعاتها لكي تتمكن من التعرف على أخر تحديث لتردد قناة أون تايم سبورت الجديد على النايل سات، وفقًا لما يأتي:

القمر الصناعي: نايل سات

التردد: 11861

الاستقطاب: رأسي (V)

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 5/6

الجودة: HD

لماذا يتابع الملايين قناة أون تايم سبورت؟

وعن أبرز المميزات المتمثلة في قناة أون تايم سبورت عقب قيامك بتثبيتها على كل الأقمار الصناعية، فجاءت على النحو التالي: