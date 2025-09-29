“هــــنا” تردد قناة أون تايم سبورت الجديد على النايل سات والعرب سات بتقنية عالية

تُعد قناة أون تايم سبورت واحدة من أبرز القنوات الرياضية في مصر والعالم العربي، حيث استطاعت أن تحجز مكانة مرموقة بين عشاق كرة القدم والرياضات المختلفة بفضل ما تقدمه من محتوى متنوع وحقوق بث حصرية للعديد من البطولات المحلية والإقليمية، وتستمر القناة في جذب اهتمام المتابعين من خلال التغطية المباشرة للمباريات، والتحليلات الفنية، والبرامج الحوارية المميزة.

محتوى قناة أون تايم سبورت

تحرص أون تايم سبورت على تقديم تغطية شاملة للدوري المصري الممتاز، وكأس مصر، والسوبر المصري، إضافة إلى مباريات المنتخب الوطني الودية والرسمية، إلى جانب عدد من البطولات القارية والإقليمية، كما تقدم القناة استوديوهات تحليلية يشارك فيها أبرز نجوم الكرة السابقين والمحللين الفنيين، مما يثري المشاهد بخبرة ورؤية متعمقة حول الأداء الفني والقرارات التحكيمية.

تردد قناة أون تايم سبورت على النايل سات

لمتابعة القناة بجودة عالية على القمر الصناعي النايل سات، يمكن ضبط أجهزة الاستقبال على التردد التالي:

التردد: 11861

معدل الترميز: 27500

معامل الاستقطاب: أفقي (H)

معامل تصحيح الخطأ: 5/6

تردد قناة أون تايم سبورت على العرب سات

كما يمكن متابعة القناة عبر القمر الصناعي العرب سات عبر التردد التالي:

التردد: 12053

معدل الترميز: 27500

معامل الاستقطاب: أفقي (H)

معامل تصحيح الخطأ: 5/6

مميزات قناة أون تايم سبورت

من أهم ما يميز القناة أنها مجانية تمامًا ولا تحتاج لاشتراك شهري، ما يجعلها الخيار الأول لعشاق الرياضة في مصر والمنطقة العربية. إضافة إلى ذلك، تمتلك القناة فريق عمل محترف يضمن جودة البث والتغطية الصحفية الدقيقة.

وبفضل هذه المزايا، تواصل قناة أون تايم سبورت تعزيز مكانتها كمنصة رياضية رائدة، لتكون دائمًا الوجهة الأولى لعشاق الرياضة الباحثين عن المتعة والإثارة والتحليل المتعمق في آن واحد.