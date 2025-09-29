“هــنـا” تردد قناة الفجر الجزائرية على القمر الصناعي لمتابعة المؤسس عثمان

تُعد قناة الفجر الجزائرية من القنوات الفضائية التي نجحت في جذب اهتمام المشاهد العربي خلال السنوات الأخيرة، حيث باتت واحدة من أبرز القنوات التي تقدم محتوى درامي مميز يجمع بين المسلسلات التركية الشهيرة المدبلجة للعربية، إلى جانب باقة من البرامج الثقافية والاجتماعية التي تهم الأسرة العربية.

محتوى قناة الفجر الجزائرية

تشتهر القناة بعرضها الحصري لعدد من المسلسلات التاريخية التركية التي تحظى بمتابعة كبيرة في العالم العربي، مثل مسلسل “المؤسس عثمان” و”بربروس”، وهو ما جعلها وجهة أساسية لعشاق الدراما التاريخية. ولا يقتصر محتواها على الأعمال التركية فقط، بل تقدم أيضًا برامج اجتماعية وثقافية منوعة، إلى جانب تغطية لعدد من القضايا المحلية في الجزائر.

تردد قناة الفجر الجزائرية على النايل سات

يمكن استقبال القناة بسهولة عبر القمر الصناعي النايل سات، وذلك من خلال ضبط أجهزة الاستقبال على التردد التالي:

التردد: 12034

معدل الترميز: 27500

الاستقطاب: أفقي (H)

معامل تصحيح الخطأ: 5/6

تردد قناة الفجر الجزائرية على العرب سات

كما يمكن متابعة القناة عبر القمر الصناعي العرب سات، وذلك من خلال البيانات التالية:

التردد: 11034

معدل الترميز: 27500

الاستقطاب: أفقي (H)

معامل تصحيح الخطأ: 5/6

مميزات قناة الفجر الجزائرية

من أبرز ما يميز القناة أنها مجانية تمامًا ولا تحتاج إلى اشتراكات شهرية، بالإضافة إلى تنوع محتواها الذي يجذب مختلف فئات المجتمع، كما تهتم القناة بجودة البث، مما يجعلها من القنوات الموثوقة لدى ملايين المشاهدين في الجزائر وبقية الدول العربية.

وبذلك، تواصل قناة الفجر الجزائرية تعزيز مكانتها كأحد أهم القنوات العائلية والترفيهية، لتصبح الخيار الأول لعشاق الدراما التاريخية التركية والمحتوى المتنوع في المنطقة.