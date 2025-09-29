“عشاق الساحرة” موعد الأهلي والزمالك على قناة ON Sports الناقلة بجودة عالية

يترقّب عشّاق الكرة المصرية المواجهة المرتقبة بين الأهلي والزمالك ضمن منافسات الجولة التاسعة من الدوري المصري الممتاز موسم 2025-2026، وستُقام المباراة اليوم الاثنين 29 سبتمبر 2025 على استاد القاهرة الدولي، في تمام الساعة 08:00 مساءً بتوقيت القاهرة، وهذه المباراة تأتي تحت عنوان “القمة الـ131” بين قطبي الكرة المصرية، ما يجعلها محط أنظار الجماهير والإعلام على حد سواء.

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والزمالك اليوم

حُصرت تغطية المباراة في القنوات الرياضية المصرية الرسمية، وأبرزها قناة أون سبورتس (ON Sports) والتي تُعد الناقل الحصري للمباريات ضمن العقد الرسمي للدوري المصري الممتاز، وكما تشير بعض المصادر إلى وجود بث مباشر عبر منصة Kora Plus كخيار إضافي للمشاهدين عبر الإنترنت.

الصراع على النقاط والدور المنتظر بين الأهلي والزمالك

هذه القمة تحمل في طياتها أكثر من مباراة عادية؛ فبينما يتصدّر الزمالك ترتيب الدوري برصيد 17 نقطة بعد 8 جولات، يتطلّع الأهلي لتعويض بدايته المتردّدة ودخول المنافسة بقوة من هذه القمة.

بالنسبة للأداء، يسعى كل فريق إلى فرض أسلوبه وإحراز الانتصار الذي قد يُغيّر موازين المنافسة على اللقب. وسيكون الأداء البدني، الانضباط التكتيكي، والقدرة على التهديف الحاسم في اللحظات المفصلية من مفتاح الحسم.

نصائح للمشاهدين والمتابعين لمباراة الأهلي والزمالك