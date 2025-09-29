تشكيل الزمالك ضد الأهلي في مباراة اليوم الإثنين.. لقاء حاسم لكل العشاق

يستضيف نادي الأهلي ضد نادي الزمالك في مواجهة مرتقبة مساء اليوم، ضمن منافسات الجولة التاسعة من عمر مسابقة الدوري المصري الممتاز. وتقام المباراة في الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة على أرضية استاد القاهرة الدولي، وسط ترقب جماهيري كبير نظراً لقيمة وأهمية “مباراة القمة” بين قطبي الكرة المصرية.

التشكيل المتوقع لنادي الزمالك

استقر المدير الفني البرتغالي يانيك فيريرا بنسبة كبيرة على تشكيل الزمالك في مواجهة الليلة، والذي جاء على النحو التالي:

حراسة المرمى: محمد صبحي

خط الدفاع: محمد إسماعيل – حسام عبد المجيد – محمود بنتايك – عمر جابر

وسط الملعب: نبيل عماد “دونجا” – عبد الله السعيد – ناصر ماهر

خط الهجوم: آدم كايد – خوان بيزيرا – عدي الدباغ

غيابات الأهلي

يدخل الأهلي المباراة بغيابات مؤثرة، حيث يفقد جهود كل من:

أحمد سيد “زيزو”

محمد مجدي “أفشة”

السلوفيني نيتس جراديشار

المغربي أشرف داري

كريم فؤاد

محمد شكري

إمام عاشور (بسبب الإصابة)

محمد عبد الله (لانضمامه إلى منتخب الشباب)

غيابات الزمالك

أما الزمالك، فيغيب عنه كل من:

محمد شحاتة (إصابة في العضلة الضامة)

سيف الدين الجزيري

شيكو بانزا

بارون أوشينج (لأسباب فنية)

محمود جهاد (يواصل البرنامج التأهيلي)

محمد السيد (للانضمام إلى منتخب الشباب)

موقف الفريقين في جدول الدوري

يحتل الأهلي المركز الثامن في جدول الترتيب برصيد 12 نقطة من 7 مباريات، حيث حقق الفوز في ثلاث مباريات، وتعادل في ثلاث، وتلقى خسارة واحدة.

بينما يدخل الزمالك المباراة متصدرًا جدول الدوري برصيد 17 نقطة جمعها من 8 مباريات، مما يجعله الطرف الأقوى من حيث الأداء حتى الآن.

القنوات الناقلة وترددها

تنقل المباراة عبر قناة أون تايم سبورت 1 (ON Time Sports 1) وهي القناة الحصرية الناقلة للدوري المصري. يمكن ضبط تردد القناة على القمر الصناعي نايل سات على النحو التالي: