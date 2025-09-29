موعد مباراة الأهلي والزمالك والقنوات الناقلة

تترقب الجماهير المصرية والعربية موعد لقاء القمة التاريخي بين الأهلي والزمالك، والذي يُعد أحد أبرز المواجهات في الدوري المصري الممتاز لعام 2025، وهذا الديربي لا يكتسب أهميته من التنافس التاريخي فحسب، بل أيضًا من كونه قد يحدّد هوية المنافسة على اللقب في المرحلة الحاسمة من الموسم.

موعد والقناة الناقلة مباراة الأهلي والزمالك

من المنتظر أن تقام مباراة القمة مساء اليوم على ستاد القاهرة الدولي، في تمام الساعة الخامسة مساءً بتوقيت غرينتش (الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة).

وتُذاع المباراة عبر شبكة قنوات أون تايم سبورتس الحاصلة على حقوق بث مباريات الدوري المصري، تحديدًا على قناة OnTime Sports 1. في التغطية يكمن الزخم الإعلامي، حيث يُصاحب المباراة استوديو تحليلي يضم نجوم الكرة المصرية لمناقشة التكتيكات والتحليلات قبل وبعد اللقاء.

السياق الفني والأهمية لمباراة الأهلي والزمالك

يُدخل الأهلي اللقاء بطموح مواصلة سيطرته وأدائه القوي في المنافسات المحلية، إذ يملك سجلًا مميزًا في المرحلة الأخيرة من الدوري، كما يسعى لتعزيز موقعه في صدارة الترتيب. كل نقطة في هذا الديربي لها ثقلها، ليس فقط من الناحية الرياضية بل أيضًا معنويًا أمام الجماهير.

بينما يُطالب الزمالك، بقيادة مدربه الجديد، بتحقيق المفاجأة لإعادة الزخم في رحلة المطاردة على اللقب، مستبعدًا من استسلامه لأي سيناريو مهما بدا صعبًا. يفكر الأبيض في استعادة التوازن الدفاعي والهجوم المنظم لمنافسة الأحمر في ميادنه.

نقاط من المتابعة