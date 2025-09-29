«دلعي أطفالك مع أغاني لولو».. تردد قناة وناسة 2025 نايل سات وعرب سات وكيفية ضبطها على التلفاز

في ظل بحث الكثير من الأسر العربية عن محتوى آمن يجمع بين التعليم والترفيه لأطفالها، تبرز قناة وناسة للأطفال كواحدة من أبرز الوجهات التي استطاعت أن تثبت وجودها بقوة بين القنوات الفضائية المخصصة للصغار، حيث قدمت القناة منذ انطلاقتها نموذجًا مختلفًا يجمع بين المعلومة المفيدة والأجواء المرحة، لتمنح الأطفال فرصة التعلم بأسلوب بسيط وسلس بعيدًا عن الأساليب التقليدية المملة.

تردد قناة وناسة 2025 نايل سات وعرب سات

لا تقتصر قناة وناسة على البث الفضائي عبر قمري نايل سات وعرب سات، بل توسعت لتشمل حضورًا فاعلًا على المنصات الرقمية، إذ تبث القناة مقاطعها الغنائية والتعليمية على قناتها الرسمية على يوتيوب وصفحاتها على فيسبوك وإنستجرام؛ وبذلك تصل إلى جمهورها الصغير أينما كانوا، سواء عبر شاشات التلفاز أو الهواتف الذكية، ما يعزز من انتشارها ويضاعف من شعبيتها.

على القمر الصناعي نايل سات

التردد: 11430

معدل الترميز: 27500

الاستقطاب: أفقي

معامل تصحيح الخطأ: ⅚

الجودة: HD

على القمر الصناعي عرب سات

التردد: 11270

معدل الترميز: 27500

الاستقطاب: أفقي

معامل تصحيح الخطأ: ¾

الجودة: HD

خطوات ضبط قناة وناسة على جهاز الاستقبال

للاستمتاع بمحتوى القناة بجودة عالية من حيث الصوت والصورة، يمكن ضبطها على جهاز الاستقبال باتباع الخطوات التالية: