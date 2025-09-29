سلي أطفال طول اليوم.. تردد قناة وناسة على نايل سات وعرب سات

قناة وناسة هي قناة ترفيهية موسيقية شهيرة موجهة إلى الجمهور العربي، خاصة فئة الشباب، وتعرض برامج منوعة وأغاني خليجية وعربية على مدار الساعة، وأُطلقت القناة بدعم من الفنان راشد الماجد، وهي إحدى القنوات التابعة لمجموعة MBC، وعليه سنتعرف معًا على أخر تحديث لتردد القناة بما يتضمن النايل سات والعرب سات، بناءً على ما نكشفه لكم في السطور التالية.

تردد قناة وناسة على نايل سات

جاءت أبرز المعلومات الخاصة بتنزيل التردد الحديث والأول لقناة وناسة أطفال، بناءً على ما يأتي:-

التردد: 11270

الاستقطاب: عمودي (V)

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 5/6

الجودة: SD / HD (حسب جهاز الاستقبال)

تردد قناة وناسة على عرب سات

ويسهل التعرف على التردد الثاني قناة وناسة عبر القمر الصناعي، بناءً على البيانات الأتية:

التردد: 11862

الاستقطاب: عمودي (V)

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 3/4

الجودة: HD

مميزات قناة وناسة

فيما جاءت المميزات المتمثلة في قناة وناسة عقب القيام بتنزيلها مباشرة، وفقًا للأتي:

تبث الأغاني الخليجية والعربية على مدار الساعة.

تقدم جلسات غنائية وموسيقية حية.

تُعرض كليبات حصرية لفنانين خليجيين بارزين.

قناة مجانية بدون اشتراك وتعمل على معظم أجهزة الاستقبال.

خطوات تحديث قناة وناسة أطفال

هناك بعض الخطوات الواجب مراعاتها لكي تتمكن من تنزيل قناة وناسة أطفال، وفقًا لما يلي: