تردد قناة طيور الجنة على النايل سات والعرب سات 2025

تُعد قناة طيور الجنة من أبرز القنوات الموجهة للأطفال في العالم العربي، حيث استطاعت منذ انطلاقتها أن تحجز لنفسها مكانة خاصة في قلوب الصغار والكبار على حد سواء. القناة لا تقتصر فقط على تقديم الأغاني والأناشيد التعليمية، بل تقدم محتوى هادفًا يساعد على تنمية المهارات اللغوية والسلوكية لدى الأطفال، ويعزز من القيم الأخلاقية والدينية بأسلوب مبسط وسهل.

نبذة عن قناة طيور الجنة أطفال

قناة طيور الجنة تتميز بأنها أول قناة عربية للأطفال تعتمد على ظهور الأطفال أنفسهم كمقدّمين ومؤدين، مما يجعل المشاهد الصغير يشعر بالقرب والتفاعل مع ما يُعرض على الشاشة. كما أن برامجها تجمع بين المتعة والفائدة، فتقدم أناشيد عن برّ الوالدين، النظافة، الصدق، التعاون، وأهمية التعليم، وهو ما جعلها الخيار الأول للعديد من الأسر العربية.

ومع التطور الكبير في مجال البث الفضائي، يسعى الكثيرون للحصول على تردد قناة طيور الجنة بأعلى جودة على مختلف الأقمار، وخصوصًا النايل سات والعرب سات، لذلك نعرض لكم الترددات المحدثة لعام 2025 لضمان مشاهدة القناة دون تقطيع أو تشويش، مع الاستمتاع بجودة صورة وصوت مميزة.

تردد قناة طيور الجنة على النايل سات

قم بتنزيل التردد الحديث لقناة طيور الجنة، بناءً على المعلومات التالية:

التردد: 11258

الاستقطاب: أفقي (H)

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 5/6

تردد قناة طيور الجنة على العرب سات

أما عن البيانات الأخرى الخاصة بالتعرف على التردد الثاني لقناة طيور الجنة فجاءت كما يلي: