تابعها كاملة.. موعد عرض مسلسل المؤسس عثمان الحلقة 195 الموسم السابع والقنوات الناقلة بالتردد

يواصل مسلسل المؤسس عثمان مسيرته الناجحة في موسمه السابع، حيث يترقب ملايين المشاهدين في تركيا والعالم العربي عرض الحلقة 195 التي من المنتظر أن تحمل أحداثًا قوية ومصيرية في رحلة المؤسس عثمان الأول لتأسيس الدولة العثمانية، ويعرض المسلسل أولًا عبر قناة ATV التركية، ثم تتولى قنوات عربية مشهورة بث الحلقة مترجمة إلى اللغة العربية، مما يجعلها في متناول المشاهدين في مختلف الدول العربية.

موعد عرض مسلسل المؤسس عثمان الحلقة 195 الموسم السابع

بحسب ما أعلنته القناة الناقلة فإن الحلقة 195 من مسلسل المؤسس عثمان الموسم السابع ستُعرض يوم الأربعاء 1 أكتوبر 2025 في تمام الساعة 8 مساءً بتوقيت تركيا، الموافق 7 مساءً بتوقيت القاهرة؛ ويعد هذا التوقيت ثابتًا منذ انطلاق الموسم، حيث تحرص قناة ATV على عرض الحلقات أسبوعيًا في نفس اليوم والساعة.

القنوات الناقلة لمسلسل المؤسس عثمان الحلقة 195 مترجمة بالعربية

بعد العرض الأول عبر قناة ATV التركية، تتولى عدة قنوات عربية عرض الحلقة مترجمة للغة العربية يوم الخميس 2 أكتوبر 2025، ومن أبرزها قناة الفجر الجزائرية، وسيكون توقيت العرض في تمام الساعة 9 مساءً بتوقيت القاهرة، وهو وقت مناسب للجمهور العربي لمتابعة الحلقة دون عناء.

ترددات القنوات الناقلة لمسلسل المؤسس عثمان الحلقة 195

لضمان متابعة الحلقة الجديدة بجودة عالية، ننشر الترددات المحدثة لقناتي ATV التركية والفجر الجزائرية، وتبث القناتان بجودة عالية HD ما يضمن للمشاهدين تجربة مشاهدة واضحة وممتعة: