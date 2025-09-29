“برقمـك الوطنـي” رابـط فتح حساب بنك الخرطوم اون لاين من تطبيق بنكك او الموقع الرسمي “bankofkhartoum” وانت في بيتك

تعد خدمة فتح حساب بنك الخرطوم أون لاين واحدة من أفضل الخدمات المصرفية التي تم توفيرها مؤخراً حيث تتيح للمستخدمين التواصل مع أقرانهم بكل سهولة وأمان، ويعد هذا البنك واحد من أشهر البنوك الموجودة داخل السودان بهذه الفترة، فقد يحرص على تطوير خدماته ويعمل على توفير كل التسهيلات والتيسيرات إلى عملائه حرصاً على زيادة عدد العملاء، ويضمن البنك لهؤلاء العملاء حماية حساباتهم المصرفية من أي اختراق وذلك بفضل التقنيات المتقدمة التي يعتمد عليها عند تشفير البيانات والمعلومات الشخصية.

فتح حساب بنك الخرطوم أون لاين

أصبح الآن من السهل على المغتربين والمقيمين خارج السودان فتح حساب بنك الخرطوم أون لاين بدون زيارة الفرع نهائياً، حيث يمكن الاستفادة من هذه الخدمة عن طريق اتباع الخطوات التالية:

الذهاب إلى موقع بنك الخرطوم الوطني.

اختيار نوع الحساب المراد فتحه جاري أو توفير.

تسجيل الدخول عن طريق ادخال البيانات الشخصية.

تعبئة الاستمارة بالبيانات الشخصية بشكل صحيح.

تحميل المستندات والملفات كاملة على الموقع.

مراجعة المعلومات المدخلة والموافقة على جميع الشروط والأحكام التي تخضع الخدمة لها.

الضغط على خانة ارسال الطلب وبعد فحصه سيتم ارسال رقم الحساب الجديد.

شروط فتح حساب بنك الخرطوم 2025 أون لاين

توجد هناك مجموعة من الشروط والمتطلبات التي لابد من توافرها في العميل أولاً وبناء عليها يتم فتح الحساب البنكي، وفيما يلي هذه الشروط: