“وداعـاً للزحمة” رابـط فتح حساب بنك الخرطوم اون لاين 2025 برقمــك الوطني من موقع او من تطبيق بنكك

ازداد البحث مؤخرا لمعرفة طريقة فتح حساب بنك الخرطوم أون لاين 2025 بالرقم الوطني، حيث يعتبر بنك الخرطوم من أقدم البنوك السودانية وأهمها ويقدم العديد من الخدمات الإلكترونية لعملائه المقيمين في الدولة أو المغتربين في الخارج ليتمكنوا بذلك من إنشاء حساب إلكتروني بأي وقت ومكان دون الذهاب لأي من فروع البنك ثم الانتظار في الزحام والطوابير، علما بأن تلك الخدمة تتم بدون دفع أي رسوم أو اشتراك للاستفادة منها.

فتح حساب بنك الخرطوم أون لاين 2025

يمكن لجميع العملاء السودانيين فتح حساب بنك الخرطوم أون لاين 2025 للقيام بخدمة تحويل الاموال محليا ودوليا وكذلك الاستفادة من كافة الخدمات المصرفية المالية ويكون ذلك عبر اتباع عدد من الخطوات التي تمثلت على النحو التالي:

الدخول على رابط موقع بنك الخرطوم الرسمي.

ثم يتم النقر على زر إنشاء حساب، وتحديد نوع الحساب.

بعد ذلك يتم اختيار اللغة المستخدمة جاري أو توفير.

من ثم يتم إدخال البيانات المطلوبة والتي تكون صحيحة.

الآن يتم كتابة الاسم والرقم الوطني والعنوان والايميل والهاتف.

إرفاق المستندات اللازمة وتكون صحيحة وسارية.

الموافقة على الشروط والضوابط المتاحة أمامك بعد قرائتها جيدا.

أخيرا انقر على زر إرسال الطلب، وستحصل على رسالة بها رقم حسابك الجديد.

شروط فتح حساب أونلاين في بنك الخرطوم 2025