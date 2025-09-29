“الاخضر بكام” سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الاثنين في جميع البنوك والسوق

سجل سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الاثنين الموافق 29 سبتمبر الحالي 2025 حالة من الانخفاض والتراجع خلال بداية التعاملات الصباحية اليومية، حيث جاء ذلك الهبوط بقيمة تصل إلى 15 قرش في كافة التعاملات وذلك في كل من البنوك الحكومية والخاصة التي تعمل في السوق المحلي المصري.

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري

جاء سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم وفقا لأخر تحديث منذ قليل لحركة البيع والشراء لتكون بذلك على النحو التالي:

سعر صرف الدولار في البنك المركزي المصري بقيمة تبلغ الآن 48.08 جنيه للشراء، وبذلك عند نحو 48.22 جنيه للبيع.

سعر صرف الدولار في البنك الأهلي المصري بقيمة تبلغ الآن 47.97 جنيه للشراء، وبذلك عند نحو 48.07 جنيه للبيع.

سعر صرف الدولار في بنك مصر بقيمة تبلغ الآن 47.97 جنيه للشراء، وبذلك عند نحو 48.07 جنيه للبيع.

سعر صرف الدولار في بنك الإسكندرية بقيمة تبلغ الآن 47.98 جنيه للشراء، وبذلك عند نحو 48.07 جنيه للبيع.

سعر صرف الدولار في البنك التجاري الدولي بقيمة تبلغ الآن 47.95 جنيه للشراء، وبذلك عند نحو 48.05 جنيه للبيع.

سعر صرف الدولار في بنك أبوظبي الإسلامي بقيمة تبلغ الآن 48.07 جنيه للشراء، وبذلك عند نحو 48.05 جنيه للبيع.

أسعار العملات اليوم في مصر

أما عن أسعار العملات اليوم في مصر للعربية والاجنبية تمثلت بذلك لتكون كما يلي: