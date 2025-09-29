خـلاص فرجـت.. موعد صرف الضمان الاجتماعي المطور لشهر أكتوبر 2025 وطريقة الاستعلام برقم الهوية

يهتم العديد من المواطنين السعوديين بالتعرف على موعد صرف الضمان الاجتماعي المطور لشهر أكتوبر 2025، جاء ذلك تزامنا مع إعلان وزارة الموارد والتنمية الاجتماعية السعودية مؤخرا عن ظهور نتائج أهلية الضمان لهذا الشهر خلال الساعات القليلة المقبلة، حيث أنه يمكن الاستعلام عنها عبر منصة الدعم والحماية للتعرف على حالة الأهلية سواء القبول أو الرفض أو لا زال قيد المراجعة.

موعد صرف الضمان الاجتماعي المطور لشهر أكتوبر 2025

أشارت وزارة الموارد البشرية السعودية بأن موعد صرف الضمان الاجتماعي المطور لشهر أكتوبر 2025 سيبدأ من يوم الأربعاء المقبل الموافق 1 أكتوبر المقبل لهذا العام وسيتم إيداع الدعم والمعاش في حسابات المستفيدين البنكية بدء من الساعات الاولى من صباح نفس اليوم، علما أنه يتم صرف المعاش بداية من كل شهر ميلادي ولكنه قد يتم تغيير ميعاد الصرف في حالة صادف عطلة أو إجازة ولكنه سيتم الصرف لهذا الشهر كما هو في نفس موعده دون حدوث أي تغيير لأنه يكون يوم عمل طبيعي.

الاستعلام عن أهلية الضمان الاجتماعي لهذا الشهر 2025-1447

حددت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية موعد صدور اهلية الضمان الاجتماعي المطور بدء من يوم 27 لكل شهر ميلادي، ويمكن الاستعلام عن حالة الأهلية من خلال الدخول على رابط الموقع الرسمي ثم اتباع النقاط المقبلة: