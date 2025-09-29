ثبتها الان.. تردد قناة وناسة 2025 علي النايل سات وعرب سات لمتابعة برامج الاطفال بجودة عالية وصوت ممتاز

تهتم العديد من الأسر بمعرفة تردد قناة وناسة 2025 الجديد على الأقمار الصناعية، حيث تعتبر تلك القناة من أهم القنوات التليفزيونية التي استطاعت بأن تحقق شعبية كبيرة في كافة أنحاء الوطن العربي منذ بدء بثها على شاشات التليفزيون، فيما تقدم القناة محتوى ترفيهي وتعليمي متميز يجمع ما بين الأغاني والأناشيد والبرامج المتنوعة التي تكون مناسبة لكافة الأطفال بجميع الفئات العمرية.

تردد قناة وناسة 2025

أعلنت إدارة القناة مؤخرا عن تحديث تردد قناة وناسة 2025 ليتم متابعة المحتوى على مدار اليوم بدون انقطاع وبأعلى جودة للصورة والصوت وجاء أخر تحديث لتردد ليكون بذلك على النحو الآتي:

يكون القمر الصناعي: نايل سات.

بينما يكون التردد للقناة: 11430.

أما معدل الاستقطاب هو: عمودي.

كذلك معدل الترميز هو: 27500.

معامل تصحيح الخطأ يكون: 5/6.

تردد قناة وناسة على عرب سات

يمكن ضبط تردد قناة وناسة على عرب سات من خلال إدخال الترددات الآتية في جهاز الريسيفر الخاص بك:

يكون القمر الصناعي: عرب سات.

بينما يكون التردد للقناة: 11270.

أما معدل الاستقطاب هو: أفقي.

كذلك معدل الترميز هو: 27500.

معامل تصحيح الخطأ يكون: 3/4.

تنزيل قناة وناسة على الريسيفر

يمكنكم تنزيل وتثبيت قناة وناسة على جهاز الريسيفر الخاص بك وذلك من خلال اتباع بعض من الخطوات التي تمثلت كما يلي: