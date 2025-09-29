“عبر الهاتف” رابط فتح حساب بنك الخرطوم بالرقم الوطني 2025 أونلاين بدون زيارة الفرع

أطلقت الجهات المعنية المتمثلة في البنك المركزي رابط فتح حساب بنك الخرطوم بالرقم الوطني 2025 أونلاين للمغتربين تسهيلاً عليهم، وتتيح هذه الخدمة الإطلاع على الأرصدة بشكل آمن وفعال وذلك بفضل التقنيات المتطورة التي يوفرها، ففي أي وقت أو من أي مكان يمكن الاستفادة من هذه الخدمة وبدون دفع أي رسوم أو مصاريف إدارية، حيث يواصل البنك السوداني جهوده في تطوير كافة الخدمات المصرفية مما يجذب عدد كبير من العملاء السودانيين.

رابط فتح حساب بنك الخرطوم بالرقم الوطني 2025

استكمالاً لمنظومة التحول الرقمي وتماشياً مع متطلبات العصر الحديث الذي أصبح معتمداً على التقنيات المتطورة والأنظمة الرقمية بدلاً من الخدمات الورقية مما يجعل الوصول إلى الحسابات البنكية بكل سهولة وأمان، وفيما يلي إليك خطوات القيام بذلك:

الذهاب إلى موقع بنك الخرطوم الوطني. تحديد نوع الحساب المراد فتحه توفير أو جاري. تسجيل الدخول من خلال ادخال بيانات التسجيل. تعبئة الاستمارة بالبيانات الشخصية بدقة. رفع الملفات والوقائق المطلوبة كاملة. مراجعة المعلومات المدخلة والإطلاع على شروط وأحكام الخدمة التي تخضع لها. الضغط على خانة ارسال الطلب.

شروط إنشاء حساب في بنك الخرطوم الوطني

لكي يستطيع العميل الاستفادة من خدمات بنك الخرطوم الالكترونية لابد من استيفاء الشروط المحددة التي أقرها المصرف، وفيما يلي إليك التفصيل: