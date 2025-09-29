“الان سهلـة يازول” رابط فتح حساب بنك الخرطوم 2025 أونلاين للمغتربين عبر موقع bank of khartoum

أصبح الآن من السهل على العملاء المحليين أو المقيمين بالخارج فتح حساب بنك الخرطوم 2025 أونلاين بدون زيارة الفرع نهائياً، حيث طرح المصرف خدمة إنشاء حساب بنكي إلكتروني في أي وقت ومكان، وبإمكان الجميع الاستفادة من هذه الخدمة وفقاً للشروط المحددة التي أقرها المصرف، وبفضل الامتيازات التي حرص البنك على توفيرها أصبح واحد من أشهر البنوك الموجودة في السودان بالوقت الحالي إذ تحرص الإدارة على تلبية احتياجات العملاء وتقديمها لهم بأسهل الطرق.

فتح حساب بنك الخرطوم 2025

لا شك أن خدمة فتح حساب بنك الخرطوم 2025 سهلت على العملاء الكثير ووفرت الوقت والجهد عليهم، حيث يتاح الاستفادة من هذه الخدمة بدون الإجراءات الروتينية المعقدة، وجاءت خطوات القيام بهذا في العناصر التالية:

الانتقال السريع إلى موقع بنك الخرطوم الإلكتروني.

تسجيل الدخول عن طريق إضافة اسم المستخدم وكلمة المرور.

اختيار نوع الحساب المراد فتحه توفير أو جاري.

ادخال البيانات الشخصية بشكل صحيح في الحقول الفارغة.

رفع الملفات والمستندات كاملة على الموقع.

مراجعة المعلومات المدخلة والشروط التي تخضع الخدمة لها ثم الموافقة عليها.

الضغط على خانة ارسال الطلب، وبمجرد انتهاء اللجنة المختصة من هذه العملية يتم ارسال رقم الحساب الجديد.

شروط إنشاء حساب جديد في بنك الخرطوم

قامت البنك بوضع مجموعة من الشروط التي يجب توافرها أثناء التسجيل عبر رابط فتح حساب بنك الخرطوم أون لاين، وهذه الشروط جاءت على النحو التالي: