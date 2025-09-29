كيفية فتح حساب بنك الخرطوم الجديد 2025 والشروط المطلوبة

يرغب العديد من المواطنين في فتح حساب بنك الخرطوم أمام كافة الأشخاص راغبي امتلاك حساب بنكي جديد من أجل إجراء كافة معاملاته البنكية والمصرية، ومن بينها إرسال حوالات بنكية بين الحسابات، وكذلك تحديث بيانات عبر تطبيق بنكك أو الموقع الرسمي للبنك، وغير ذلك من الخدمات الأخرى التي يوفرها البنك، بناءً على ما نكشفه لكم في السطور التالية.

ما هي شروط فتح حساب بنك الخرطوم 2025؟

هناك مجموعة من الشروط الواجب توافرها من أجل فتح حساب جديد داخل بنك الخرطوم، وفقًا لما نص على النحو التالي:-

يجب أن يكون العميل المتقدم حاصلاً على الجنسية السودانية.

كذلك لابد من توفر هوية وطنية سارية وصالحة لطلب فتح الحساب البنكي.

يجب أن يتوفر رقم هاتف ساري من أجل تلقي الرسائل المُرسلة من قبل البنك.

لابد من رفع كافة الوثائق على أن تكون سارية وصالحة لطلب فتح الحساب البنكي.

أن تكون هي المرة الأولى من أجل فتح حساب بنك الخرطوم.

يجب أن يقوم بعمل إيداع بنكي بقيمة تصل لـ 10000 جنيه سوداني.

عدم إدخال أي معلومات مضللة أو غير صحيحة.

فتح حساب بنك الخرطوم الجديد أمام العملاء

أما عن الخطوات الواجب مراعاتها لكي تتمكن من فتح حساب جديد داخل بنك الخرطوم، فعليك اتباع الأتي:

القيام بزيارة موقع بنك الخرطوم عبر الإنترنت.

مع تسجيل الدخول إلى الصفحة الخاصة بخدمات البنك.

ثم يتم اختيار خدمة “فتح حساب جديد”.

القيام مباشرة بملء استمارة فتح حساب جديد داخل بنك الخرطوم.

مع الموافقة على كافة الضوابط والمعايير المعنية بفتح حساب داخل بنك الخرطوم.

مراجعة كافة المعلومات التي قمت بإدخالها وكذلك المستندات السارية والمطلوبة.

القيام بالنقر في نهاية الأمر على زر “إرسال الطلب”.

خدمات بنك الخرطوم

أما عن الخدمات الواجب توافرها في بنك الخرطوم، فجاءت كما يأتي: