ثبت تردد قناة ثمانية الجديد على القمر الصناعي النايل سات والعرب سات بجودة عالية

تعتبر قناة ثمانية من أكثر القنوات الرياضية المختلفة التي تقدم باقة كبيرة من الألعاب المميزة والرائعة أمام المتابعين وعشاق الساحرة المستديرة، نظير أن القناة تعمل على استضافة قمة النصر ضد الاتحاد في إطار الجولة الرابعة من الدوري السعودي للمحترفين، وغير ذلك من المباريات والمحتوى الرياضي المميز التي يتم إذاعته على مدار الساعة، وعليه سنتعرف معًا على كافة التفاصيل الخاصة بتحديث التردد الجديد للقناة خلال السطور التالية.

استقبل تردد قناة ثمانية الحديث 2025

هناك بعض المعلومات الواجب توافرها لكي تتمكن من تنزيل التردد الحديث لقناة ثمانية الرياضية، وفقًا لما يأتي:-

القمر الصناعي الأول للقناة النايل سات.

ترددها الحديث يكون 12360.

بينما استقطاب القناة فهو عمودي.

معامل الترميز للقناة “27500”.

معامل تصحيح الخطأ فهو “3/4”.

تحديث تردد قناة ثمانية العرب سات 2025

وعن البيانات الأخرى المعنية بتحديث تردد قناة ثمانية الجديد على كل الأقمار الصناعية فجاءت على النحو الأتي:-

قمر صناعي أخر العرب سات.

ترددها الحديث يكون 11919.

استقطاب القناة أفقي.

معامل الترميز للقناة: 27500.

معامل تصحيح الخطأ فهو “3/4”.

خطوات تثبيت قناة ثمانية على القمر الصناعي

أما عن الخطوات الواجب مراعاتها لكي يتم تثبيت قناة ثمانية على القمر الصناعي النايل سات والعرب سات، من أجل متابعة كل المباريات المحلية والعالمية، ومن بينها الدوري السعودي، فجاءت كما يأتي:-