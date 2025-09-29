موعد صرف معاشات شهر أكتوبر بالزيادة الجديدة.. أعرف الموعد وإجراءات الإستعلام

ينتظر العديد من أصحاب المعاشات موعد صرف معاشات شهر أكتوبر 2025 التي تعتبر من أكثر المواضيع رواجًا في الوقت الحالي، بالإضافة إلى أن هذه المعاشات تُساهم في تخفيف العبء الاقتصادي والمعيشي عن المستفيدين، ويمكنك التعرف على كافة التفاصيل المعنية بموعد صرف المعاش وإجراءات الاستعلام عنه، كما سنكشفه لكم في السطور التالية.

موعد صرف معاشات شهر أكتوبر 2025

وأكدت الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، أن صرف معاشات شهر أكتوبر 2025 سيوافق يوم 1 أكتوبر 2025، نظير أن تستمر عمليات الصرف حتى نهاية الشهر، مشيرة إلى أن الصرف يتضمن نحو 11 مليون مواطن، ويمكن الحصول عليه من ماكينات الصراف الألي ومكاتب البريد وكافة فروع البنوك، مع وجود تسهيلات كبيرة وموسعة لضمان سهولة الصرف دون حدوث أي زحام أو تكدس بين المواطنين.

خطوات الاستعلام عن معاش شهر أكتوبر 2025

هناك بعض الخطوات الواجب مراعاتها لكي يتم الاستعلام عن معاشات شهر أكتوبر بالزيادة الجديدة التي تم تطبيقها مؤخرًا من قبل مجلس الوزراء، وفقًا لما يلي:-

قم بزيارة موقع هيئة التأمين الاجتماعي الرسمي عبر الإنترنت.

مع تسجيل الدخول إلى الصفحة الخاصة بالخدمات للهيئة.

ثم يتم بعدها اختيار خدمة “الاستعلام عن المعاشات”.

مع إدخال كافة البيانات الشخصية الخاصة بالمستفيد.

النقر على أيقونة “بحث”.

مع الانتظار لبضع لحظات حتى يتم الكشف عن تفاصيل المعاش.

بحيث يتم عرض كافة التفاصيل الخاصة بالمعاش.

ما هي أماكن صرف معاشات شهر أكتوبر 2025؟

أما عن الأماكن المعنية بصرف معاشات شهر أكتوبر 2025، فنصت على النحو الأتي:-