نزلها الآن.. ما هو تردد قناة ثمانية الرياضية 2025 على الأقمار الصناعية وكيفية ضبطها؟

ارتفعت وتيرة البحث عبر الإنترنت عن قناة ثمانية الرياضية المجانية الناقلة لمباريات دوري روشن السعودي، في ظل تزايد اهتمام الجماهير بمتابعة الحدث الرياضي الأبرز في المنطقة، حيث برزت كإحدى أبرز الوجهات الإعلامية التي نجحت في جذب اهتمام المشاهدين، بفضل بثها المجاني عالي الجودة، والذي يضاهي القنوات العالمية من حيث وضوح الصورة ودقة الصوت.

تردد قناة ثمانية الرياضية 2025 على الأقمار الصناعية

القناة التي انطلقت حديثًا في الساحة الرياضية، استطاعت أن تثبت حضورها بسرعة لافتة لتتحول خلال فترة قصيرة إلى منصة مفضلة لعشاق كرة القدم في المملكة العربية السعودية ومختلف الدول العربية، مستفيدة من التزامها بتوفير تجربة مشاهدة متكاملة دون الحاجة إلى اشتراكات مدفوعة.

حرصت إدارة قناة ثمانية على إتاحة تردداتها عبر قمري نايل سات وعرب سات، لضمان وصول بثها إلى أكبر عدد ممكن من المشاهدين داخل المملكة وخارجها، وجاءت الترددات على النحو التالي:

على نايل سات:

التردد: 12360

الاستقطاب: عمودي (V)

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 3/4

على عرب سات:

التردد: 11919

الاستقطاب: أفقي (H)

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 3/4

خطوات ضبط القناة على أجهزة الاستقبال

يمكن للمشاهدين استقبال قناة ثمانية بسهولة من خلال الخطوات التالية:

الضغط على زر القائمة (Menu) في جهاز التحكم.

اختيار خيار التثبيت اليدوي ثم الضغط على إضافة قناة جديدة.

تحديد القمر الصناعي المراد استخدامه (نايل سات أو عرب سات).

إدخال بيانات التردد بشكل صحيح كما هو موضح أعلاه.

الضغط على زر بحث وانتظار تحميل القناة.

بعد ظهور القناة، يتم الضغط على حفظ لتضاف مباشرة إلى قائمة القنوات المتاحة.

محتوى قناة ثمانية الرياضية

لا يقتصر دور قناة ثمانية الرياضية على نقل مباريات دوري روشن السعودي فحسب، بل تقدم القناة حزمة من البرامج الرياضية التي تهدف إلى إثراء تجربة المشاهد، وتشمل: