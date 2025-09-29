ليلة القمة الآن .. خطوات تحميل تطبيق ON Sports لمتابعة مباراة الأهلي والزمالك فى القمة 131 من الدوري المصري

خطوات تحميل تطبيق ON Sports تحظى باهتمام عشاق كرة القدم في مصر والوطن العربي، وخصوصًا مع اقتراب قمة الأهلي والزمالك ضمن الجولة التاسعة من الدوري المصري الممتاز 2025-2026، وسط ترقب شديد لمشاهدة المواجهة على استاد القاهرة الدولي، ويبحث الجمهور دائما عن طرق سهلة وعملية لمتابعة البث المباشر بجودة عالية، مما يجعل التطبيق الحل الأمثل لمواكبة الأحداث الرياضية المثيرة.

خطوات تحميل تطبيق ON Sports

للاستمتاع بمشاهدة مباراة الأهلي والزمالك لحظة بلحظة، إليك خطوات تحميل تطبيق ON Sports بشكل سلس لجميع أنواع الهواتف، حيث تتشابه الخطوات للمستخدمين بمختلف الأجهزة، مع مراعاة اختيار النسخة الرسمية التي تحمل الشعار المعتمد، ويمكنك تنفيذ ذلك من خلال هذه الخطوات:

فتح متجر التطبيقات المخصص لنوع هاتفك سواء Google Play أو App Store.

كتابة اسم التطبيق “ON Sports” في خانة البحث.

اختيار التطبيق الرسمي من قائمة النتائج والتأكد من صحة الشعار والمطور.

النقر على زر “تثبيت” أو “تحميل”، وانتظار انتهاء عملية التثبيت.

تشغيل التطبيق بعد تثبيته بنجاح على هاتفك.

تسجيل الدخول باستخدام البريد الإلكتروني أو رقم الهاتف أو إنشاء حساب جديد إذا لم يكن لديك حساب مسبقًا.

الدخول إلى قسم البث المباشر للاستمتاع بمشاهدة اللقاء دون انقطاع.

موعد مباراة الأهلي والزمالك وجدول التوقيت

لضمان عدم تفويت القمة المصرية بين الأهلي والزمالك، هذه أهم التفاصيل:

البند التفاصيل اليوم الإثنين 29 سبتمبر 2025 المناسبة الجولة التاسعة من الدوري المصري الممتاز الملعب استاد القاهرة الدولي التوقيت القاهرة 8:00 مساءً توقيت مكة المكرمة 9:00 مساءً توقيت أبوظبي 10:00 مساءً

القنوات الناقلة والترددات لمباراة الأهلي والزمالك

يتيح تطبيق ON Sports مشاهدة مباشرة للمباراة، إلا أن البث التلفزيوني عبر قنوات أون تايم سبورتس لايزال يحظى بشعبية واسعة، ويمكن متابعة القمة عبر القنوات التالية:

القناة التغطية ON Time Sports 1 HD البث الرئيسي للمباراة ON Time Sports 2 HD تغطية إضافية وتحليلات مباشرة

لضبط جهاز الاستقبال لمتابعة اللقاء المرتقب استخدم المعلومات التالية: