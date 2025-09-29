Форекс: Что Такое Биржа Forex и Как Торговать на FX

Что такое биржа Forex и как устроен валютный рынок

Определить точный оборот валютного рынка не представляется возможным. Однако исследования показывают, что в среднем он превышает 4 триллиона долларов. По оценкам экспертов, на валютном рынке в 2020 году дневной оборот в среднем находится в пределах 10 триллионов долларов. Естественно для торги на бирже форекс того, чтобы хоть как-то повлиять на рынок, кроме спроса и предложения, у крупного игрока нет никакого шанса. Исключением могут быть лишь Центральные банки, которые отвечают за стабильность своих национальных единиц.

Регулярно читайте их, чтобы чувствовать себя более уверенно и свободно ориентироваться в текущей ситуации на форексе. На мировые валютные рынки наибольшее влияние оказывают крупные международные банки, ежедневный объем операций которых достигает миллиардов долларов. К примеру, это Deutsche Bank, Barclays Bank, Union Bank of Switzerland, Citibank, Chase Manhattan Bank, Standard Chartered Bank и другие. Остальные участники рынка, посредством счетов, открытых в коммерческих банках, осуществляют необходимые обменные и депозитно-кредитные операции. Если на рынке больше тех, кто настроен покупать евро (валюту, которая стоит первой в паре), цена EURUSD растет.

Новичкам при выборе брокера специалисты советуют обращаться к рейтингам от профессионалов. В этом случае не придется анализировать огромное количество характеристик для всех компаний. Достаточно изучить описание брокеров и выбрать подходящего.

Обычно новички с легкостью открывают торговый счет, так как эта процедура довольно проста и понятна каждому. Однако есть способ ускорить вливание в процесс – достаточно воспользоваться инструкцией от профессионалов. Она описывает этапы, которые придется преодолеть трейдеру на первых порах, чтобы добиться успеха. Новичку вне зависимости от того, на каких временных периодах он планирует работать, стоит изучить основы двух групп анализа. Однако в большинстве случаев для восприятия оказывается проще технический анализ.

Тогда используйте наш уникальный инструмент или попробуйте расширение для браузера для определения времени открытия и закрытия основных торговых сессий на Форекс. С его помощью вы сможете просматривать рабочие часы ведущих финансовых рынков мира прямо в вашем локальном времени. Удобно то, что покупать и продавать валюту (спекулировать на изменениях котировок) можно онлайн, в любое время по будним дням – и даже с мобильного.

С другой стороны, крупные банки увеличивают размер своих стандартных лотов до 1 миллиона, чтобы приспособиться к большому объему торговли. Движение вверх или вниз на 0,0001 будет минимальным изменением цены пары (значением 1 пипс). Однако не у всех валют изменения цен отражаются столь подробно. Любая пара с японской йеной в качестве котируемой валюты обычно имеет 0,01 пипс ввиду отсутствия десятичной дроби валюты.

Важно только относиться к этому как к работе, не рискуя собственными деньгами. В процессе торговли важно максимально отказаться от эмоций. Не стоит отступать от разработанных правил торговли и совершать сделки под влиянием одной только интуиции. Для этого предполагается, что рынок пошел в направлении, противоположном ожиданиям трейдера, и назад не вернулся. Как только счет будет открыт, а средства на него внесены, трейдер может начинать торговлю.

С целью определения названых уровней трейдеры используют различные индикаторы. На самом деле трейдерам выгодно, что Центральные банки регулируют курсы валют. Благодаря контролю их колебания происходят в пределах определенного коридора.

Эти стратегии подразумевают высокий риск ликвидации, поэтому, прежде чем идти на риски, удостоверьтесь в том, что вы хорошо разбираетесь в механизмах работы рынка. Колебания курсов валют в разы ниже в сравнении с фондовым рынком. Для этого брокерские компании-посредники предоставляют кредитное плечо. Подробнее об этом важнейшем условии торговли на валютном рынке для частных трейдеров вы можете прочитать в отдельном материале на сайте FxTeam. Так или иначе, Форекс может стать качественной альтернативой. Помимо торговли разнообразной валютой у трейдеров есть возможность использовать производные активы – CFD на акции, индексы, сырье.

Он представляет собой сеть национальных и коммерческих https://forexby.com/ банков, брокерских компаний и других экономических агентов, осуществляющих покупку и продажу валюты. При торговле реальными деньгами самым сложным моментом является открытие сделки. Если пользоваться стратегией, сомневаться при этом не придётся. Чтобы стать профессионалом, важно научиться не идти за толпой.