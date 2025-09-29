Топ-10 Лучшие Форекс Брокеры в Беларуси на 2025 год

Брокеры в Беларуси с лицензией НБ РБ лучшие белорусские брокерские компании для онлайн-инвестиций в 2025 году

Для детального изучения информации следует зайти в раздел «Тарифы» у выбранного провайдера. На момент написания статьи, согласно списку с сайта Министерства финансов, в Республике Беларусь числилось 52 профессиональных участника, имеющих разрешение хотя бы на один вид деятельности на рынке ценных бумаг. Можно сотрудничать с посредниками из этого реестра, но выбор усложняется отсутствием рейтингов и малым количеством отзывов. Ордера на продажу и покупку оплачиваются из расчета от объема суммы в процентах.

Дата получения дохода с торговли на Форексе

Если же трейдер решит зарегистрироваться в качестве ИП, то перед ним сразу же встанут определенные проблемы. Белорусское законодательство не предусматривает возможность получения электронных денег от юридических лиц и ИП к юридическим лицам и ИП (по крайней мере номинированных в иностранной валюте). Другими словами снимать заработанные деньги можно будет только на счет в банке. Не является доходом и, соответственно, не подлежит налогообложению выводимая со счета форекс-компании сумма, которая когда-то была внесена в качестве депозита (маржинального обеспечения) на такой счет. Однако может понадобится доказательство того, что указанная сумма действительно когда-то была туда перечислена.

Поэтому Национальный банк этой страны считается более мягким по отношению к работе форекс-компаний, несмотря на требования к наличию гарантийного фонда, обеспеченного капитала и необходимой ликвидности. Клиент, заключая договор с белорусским брокером, уверен, что его деятельность регулируется и надёжно https://forexby.com/ защищена законодательными актами и нормами. Во втором случае трейдеры, которые должны были получить прибыль, обычно лишаются этой возможности. Тут многое зависит от того, как форекс-компания дорожит своей репутацией. В то же время, если верить статистике, подавляющее большинство трейдеров и так теряют свои деньги на Форексе и перекос, как правило, идет в сторону прибыли, а не убытков форекс-компании.

Разрешение споров между трейдером и форекс-компанией

Capital.com отлично подходит для начинающих и существующих трейдеров, предлагая ценную поддержку независимо от уровня трейдера. Спреды начинаются с 0,8 пункта на основных кроссах, и все счета являются типами с нулевой комиссией. Capital.com имеет лицензии CySEC и FCA, что делает его надежным брокером для белорусских трейдеров. RoboForex работает с лицензией Белизской комиссии по международным финансовым услугам (IFSC), что делает его регулируемым брокером.

Осуществляя сделки на Форексе трейдер не продает никаких вещей, не выполняет никаких работ и услуг. В то же время он использует имущество (деньги на своем торговом счете) для получения прибыли. В данном случае имеет значение лишь намерение систематически получать прибыль, подкрепленное соответствующей деятельностью. Другими словами, трейдер, совершая сделки на Форексе и не получая при этом никакого дохода и даже получая убытки, но при этом ставящий перед трейдинг в беларуси собой цель систематически получать прибыль, ведет предпринимательскую деятельность.

Открыть счет для белорусских трейдеров

Компания была основана в 2005 году и предлагает торговлю на Форекс, а ее головной офис находится в Австралии. Roboforex также предлагает мобильные приложения для Android и iOS.

Рейтинг Форекс брокеров в Беларуси

Первая сделка оказалась убыточной, в результате чего трейдер потерял 100 $ и на счете осталось 400 $.

После того, как в налоговой инспекции будет произведен расчет налога, трейдеру будет выставлен счет на оплату, который нужно будет оплатить не позднее 1 июня 2020 года.

С одной стороны, полученная прибыль при закрытии сделки в торговом терминале не должна считаться доходом до тех пор, пока не будет перечислена на счет в банке или на электронный кошелек.

Слишком широкое толкование термина «Форекс» иногда приводит к заблуждениям касательно услуг, предлагаемых организациями на рынке Форекс.

Но при этом в 2023 году появилась легальная возможность осуществлять данные операции в статусе криптоброкера. Криптоброкер может от своего имени, но в интересах и за счет клиентов совершать операции с криптовалютой на белорусских криптоплатформах. Да, в Беларуси можно заниматься трейдингом, включая торговлю на рынке Форекс. Важно учитывать, что трейдинг должен осуществляться через лицензированных брокеров, соблюдающих требования белорусского законодательства. Начинающим трейдерам рекомендуется пройти обучение и ознакомиться с основами риск-менеджмента перед началом торговли. AvaTrade является онлайн брокером, основанным в 2006 году, предлагающий торговлю валютой, CFD, торговлю ставками на спред и социальный трейдинг.

Инвестору придется самому исследовать провайдера на надежность, удобство и качество работы службы поддержки. Если воспользоваться списком топ-5 брокеров Беларуси, составленным сотрудниками редакции Binium, можно сэкономить время. В него вошли известные в РБ компании, наиболее финансово устойчивые и предлагающие приемлемые условия.