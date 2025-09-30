نزليها وفرحي أولادك.. تردد قناة كراميش الفضائية على النايل سات وعرب سات بأعلى جودة

ظهرت قناة كراميش كواحدة من القنوات المخصصة للأطفال في العالم العربي، فهي قناة مميزة تقدم محتوى ملائم للصغار من حيث اللغة، القيم الأخلاقية، والرسوم المتحركة البسيطة، فقد تهدف القناة إلى أن تكون رفيقه للأطفال في أوقاتهم تفيدهم وتسعدهم في الوقت نفسه، من خلال أفلام كرتونية محبوبة، أناشيد وقصص تعليمية ممتعة، في هذا المقال نذكر لحضراتكم أحدث الترددات للقناة على الأقمار المختلفة، وخطوات تنزيلها بكل سهولة تابعونا.

تردد قناة كراميش الفضائية للأطفال

تعمل قناة كراميش على تقديم كل ما هو مناسب للأطفال تحت سن السادسة، فهي تعمل على تقديم مجموعة مميزة من الأغاني والأناشيد الترفيهية المسلية للطفل، وباقة مختلفة من الأفلام الكرتونية، إليكم التردد:

تردد القناة على النايل سات

التردد: 11430.

الاستقطاب: عمودي.

معدل الترميز: 27500.

تردد القناة على عرب سات

التردد: 11390.

الاستقطاب: عمودي

معدل الترميز: 27500.

خطوات تنزيل قناة كراميش على الرسيفر

شغل التلفاز والرسيفر والذهاب إلى القائمة أو الإعدادات والضغط زر Menu أو القائمة على الريموت.

اختر “تركيب القنوات” أو “ضبط القمر”، ثم اختيار البحث اليدوي و إضافة التردد.

ثم حدد القمر نايل سات، عرب سات، و إدخال بيانات التردد.

اضغط زر البحث وانتظر حتى ينتهي الجهاز من الفحص.

اختر حفظ أو تثبيت ليتم إدراجها ضمن قوائم القنوات لديك.

إذا كانت الإشارة ضعيفة، تأكد من ضبط طبق الاستقبال نحو القمر الصحيح.

استمتع انت وطفلك بمتابعة قناة الأطفال المميزة ومتابعة كل ما هو جديد.

أبرز ما تعرضه قناة كراميش

تعرض قناة كراميش أفلام ورسوم متحركة وأفلام كرتونية مدبلجة ومترجمة تتناسب مع الأطفال، تتضمن مغامرات خفيفة وشخصيات محبوبة لديهم، منها أفلام قصيرة و حلقات من مسلسلات الرسوم المتحركة التي تذاع على فترات خلال اليوم، بالإضافة لأناشيد وأغاني التي يحبها الأطفال، كأغاني الحروف، الأرقام، الحيوانات، القيم الحميدة، وغيرها من الأناشيد التربوية التي تحفز التعلم باستخدام الموسيقى.

بالإضافة لفقرات تعليمية وترفيهية تضمن فقرات تعليمية تساعد الطفل على تعلم الحروف، الكلمات، الألوان، السلوكيات الجيدة، بالإضافة للقصص القصيرة المصورة التي تتضمن رسائل أخلاقية بسيطة، مسلسلات كرتونية يومية وبعض الحلقات المتسلسلة من الكرتون.