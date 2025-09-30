“Kurulus Osman 195” موعد عرض مسلسل المؤسس عثمان الموسم السابع الحلقة الأولى في هذا الموعد عبر شاشات الفجر الجزائرية بشخصيات جديدة

يهتم الجمهور في كافة أنحاء الوطن العربي بالتعرف على موعد عرض المؤسس عثمان الحلقة 195 الموسم السابع، حيث تكون تلك المسلسل من أهم المسلسلات التركية التي تمكنت بأن تحقق شعبية كبيرة منذ عرضها في أول موسم بعام 2019، فيما تدور أحداث تلك المسلسل في إطار تاريخي مميز حول تأسيس الدولة العثمانية ومواجهته للعديد من الازمات والتحديات مع أعدائه داخليا وخارجيا.

موعد عرض المؤسس عثمان الحلقة 195

من المنتظر بأن يكون موعد عرض المؤسس عثمان الحلقة 195 الموسم السابع خلال الساعات القليلة المقبلة، حيث انه منتظر عرضها في بداية شهر أكتوبر القادم لهذا العام وفقا لما أعلنته الشركة المنتجة بوقت سابق، فيما أنه قد تم بدء التصوير من قبل لأحداث الجزء الجديد وذلك من شهر يونيو الماضي أي مع بداية فصل الصيف لهذا العام، ومن المرتقب انضمام عدد من الشخصيات الجدد للمسلسل وذلك مع انسحاب البعض الاخر ومنها شخصية بالا خاتون.

القنوات الناقلة لمسلسل المؤسس عثمان الموسم السابع

أما القنوات لمسلسل المؤسس عثمان الموسم السابع الحلقة 195 تتمثل بذلك على النحو التالي: