بكام الأردب الآن.. سعر الأرز الشعير اليوم في مصر الثلاثاء 30 سبتمبر 2025

شهد سعر الأرز الشعير اليوم في مصر الثلاثاء 30 سبتمبر 2025 حالة من الاستقرار والهدوء الملحوظ في الأسواق المحلية ببداية التعاملات، حيث يعتبر الأرز الشعير من أكثر المحاصيل ذات أهمية ويهتم المواطنين بالتعرف على سعرها بشكل دوري، علما بأن الأسعار تتأثر بالعديد من التغييرات والتي تمثلت أبرزها سواء سعر الصرف وكذلك حركة الطلب والعرض وأيضا حجم الزراعة.

سعر الأرز الشعير اليوم

جاء سعر الأرز الشعير اليوم في الأسواق المحلية المصرية وفقا لأخر تحديث منذ قليل ليتمثل بذلك ويكون على النحو الآتي:

سعر طن الأرز الشعير الحبة العريضة سجل الآن بالأسواق ليكون عند قيمة 15,500 جنيه مصري.

سعر طن الأرز الشعير الحبة الرفيعة سجل الآن بالأسواق ليكون عند قيمة 12,500 جنيه مصري.

سعر طن الأرز الأبيض عريض الحبة كسر 3% سجل الآن بالأسواق ليكون عند قيمة 24,500 جنيه.

سعر طن الأرز الأبيض رفيع الحبة كسر 5% سجل الآن بالأسواق ليكون عند قيمة 19,500 جنيه.

أسعار السلع الأساسية اليوم في مصر

تمثلت أسعار السلع الأساسية اليوم في مصر وفقا للتحديثات المعلنة من بوابة الأسعار المحلية التابعة لمجلس الوزراء ليكون بذلك كما يلي: