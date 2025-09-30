“فقـط عبـر الهاتف” رابط فتح حساب بنكك بالرقم الوطني 2025 من موقع bankofkhartoum.com في 3 دقايق من بيتـك

طرح بنك الخرطوم السوداني مؤخرا رابط فتح حساب بنكك بالرقم الوطني 2025 أونلاين، حيث أنه يمكن لجميع العملاء السودانيين المقيمين في الدولة والمغتربين في الخارج إنشاء حساب إلكتروني بأي وقت ومكان وذلك دون عناء الذهاب أو التوجه لأي من فروع البنك والتواجد في الزحام، كما أنه يمكن القيام بتلك الخدمة دون دفع أي رسوم أو مصاريف إدارية وذلك للاستفادة من خدمة تحويل الأموال محليا ودوليا وأيضا القيام بدفع الفواتير.

رابط فتح حساب بنكك بالرقم الوطني 2025

يمكن للعميل الدخول على رابط فتح حساب بنكك بالرقم الوطني 2025 للقيام بكافة المعاملات المصرفية المالية أونلاين وذلك عبر النقاط المقبلة:

الدخول على رابط موقع بنك الخرطوم الرسمي.

ثم اختيار خدمة إنشاء جديد وتحديد نوع الحساب.

يتم اختيار نوع اللغة التي تناسبك سواء عربي أو إنجليزي.

بعد ذلك يتم كتابة كل من الاسم والرقم الوطني للعميل.

إدخال باقي البيانات اللازمة والتي تكون بشكل صحيح ودقيق.

إرفاق المستندات المطلوبة وتكون سارية في الحقول الفارغة.

الموافقة على الشروط والضوابط التي تكون متاحة أمامك.

أخيرا انقر على زر إرسال الطلب، ليتم مراجعته من الجهات المختصة في وقت لاحق والرد عليك برسالة بها رقم حسابك الجديد.

شروط فتح حساب أونلاين في بنك الخرطوم

يوجد عدد من شروط فتح حساب أونلاين في بنك الخرطوم لعام 2025 والتي تمثلت أبرزها لتكون بذلك على النحو الآتي: