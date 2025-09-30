“استقبل الآن” تردد بي إن سبورت 2025 الجديد على نايل سات وعرب سات بجودة عالية لمتابعة جميع المباريات الحصرية مباشرة

ازداد البحث مؤخرا من الجمهور الكروي للتعرف على تردد بي إن سبورت 2025 الجديد على الأقمار الصناعية، وذلك لأن تلك القناة تكون من أبرز القنوات الرياضية بالوطن العربي وتقوم بنقل الأحداث والمباريات العالمية والمحلية بتغطية متميزة بفضل وجود عدد من المحللين الرياضيين بشكل مستمر، فيما يمكن عبر تلك القناة متابعة تلك اللقاءات بدون دفع أي رسوم أو اشتراك وكذلك على مدار اليوم بجودة عالية وبدون انقطاع.

تردد بي إن سبورت 2025

يمكن لعشاق كرة القدم ضبط تردد بي إن سبورت 2025 على القمر الصناعي نايل سات وذلك لمتابعة المحتوى الرياضي الأربعة وعشرون ساعة وبجودة اتش دي للصورة والصوت وذلك من خلال البيانات الآتية:

القمر الصناعي هو نايل سات.

التردد يكون 11054 او 11013.

بينما معامل الاستقطاب أفقي.

أما معامل تصحيح الخطأ 4/3.

كذلك معدل الترميز عبر 27500.

تردد قناة بي ان سبورت على عرب سات

أما تردد قناة بي ان سبورت على عرب سات فيكون على النحو الآتي:

القمر الصناعي هو عرب سات.

التردد الجديد يكون من خلال 11566.

بينما معامل الاستقطاب عمودي.

أما معامل تصحيح الخطأ 2/3.

كذلك معدل الترميز عبر 27500.

تردد قناة بي ان سبورت على سهيل سات

كذلك فقد جاء تردد قناة بي ان سبورت على سهيل سات الجديد ليكون كما يلي:

القمر الصناعي هو سهيل سات.

التردد الجديد عبر 11547 أو 11566.

بينما معامل الاستقطاب عمودي.

أما معامل تصحيح الخطأ 2/3.

كذلك معدل الترميز عبر 27500.

خطوات ضبط تردد قناة بي ان سبورت للرسيفر

يمكنكم اتباع خطوات ضبط تردد قناة بي ان سبورت للرسيفر وتتمثل كالآتي: