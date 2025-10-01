ثبت حالا تردد قناة المجد 2025 نايل سات وعرب سات

ازداد البحث الفترة الماضية لمعرفة تردد قناة المجد 2025 الجديد على الأقمار الصناعية عرب سات ونايل سات، وذلك لأ تلك القناة هي من أهم القنوات الفضائية العربية التي تقدم محتوى هادف ويجمع ما بين الترفيه وكذلك غرس القيم لدى جميع المشاهدين بكافة أنحاء الوطن العربي، كما تكون القناة مناسبة لمختلف الأعمار والفئات.

تردد قناة المجد 2025

يمكن لجميع المتابعين ضبط تردد قناة المجد 2025 الجديد على النايل سات وذلك لمتابعة المحتوى المتنوع على مدار اليوم بجودة عالية وبدون انقطاع للبث وكذلك الاستمتاع لأصوات مختلف قراء العالم الإسلامي، فيما جاء أخر تحديث لتردد تلك القناة على النحو التالي:

القمر الصناعي للقناة نايل سات.

أما عن التردد الجديد يكون 11373.

كذلك الاستقطاب للقناة هو أفقي.

معدل الترميز يكون من خلال 27500.

معامل التصحيح الخطأ للقناة 6/5.

تردد قناة المجد عرب سات

كما يمكن ضبط تردد قناة المجد على القمر الصناعي عرب سات وذلك عبر النقاط الآتية:

القمر الصناعي للقناة عرب سات.

أما عن التردد الجديد يكون 12054 أو 12053.

كذلك الاستقطاب للقناة هو أفقي.

معدل الترميز يكون من خلال 27500.

معامل التصحيح الخطأ للقناة 3/4.

طريقة تثبيت قناة المجد على الريسيفر

يوجد عدد من النقاط التي يجب اتباعها من أجل تثبيت قناة المجد على جهاز الريسيفر وجاءت أبرزها كما يلي: