ثبت حالا.. تردد قناة كراميش 2025 لمتابعة برامج الاطفال

يعتبر تردد قناة كراميش 2025 من أكثر ما تبحث عنه الأمهات بكثرة خلال الفترة السابقة، وذلك لان تلك القناة تكون مخصصة بنقل محتوى للأطفال يجمع ما بين الترفيه والتعليم والذي يكون بذلك مناسب لكافة الصغار من جميع الفئات العمرية، كما تقدم تلك القناة محتواها بجودة عالية لكل من الصورة والصوت وتعرض على مدار اليوم كله ويكون ذلك دون أي انقطاع للبث.

تردد قناة كراميش 2025

جاء أخر تحديث تردد قناة كراميش 2025 الجيدد على القمر الصناعي نايل سات وفقا لما أعلنته إدارة القناة مؤخرا ليكون بذلك من خلال الترددات المقبلة:

يكون القمر الصناعي نايل سات.

التردد الجديد للقناة هو 11430.

بينما يكون الاستقطاب هو عمودي.

أما الترميز يكون من خلال 27500.

بينما معامل تصحيح الخطأ 5/6.

تردد قناة كراميش على عرب سات

يمكن ضبط تردد قناة كراميش على عرب سات وذلك عبر كتابة البيانات الآتية صحيحة في جهاز الريسيفر:

يكون القمر الصناعي عرب سات.

التردد الجديد للقناة هو 11390.

بينما يكون الاستقطاب هو عمودي.

أما الترميز يكون من خلال 27500.

بينما معامل تصحيح الخطأ 3/4.

خطوات تثبيت قناة كراميش على الريسيفر

في نفس السياق، فأنه يمكنكم فور التعرف على أخر تحديث لتردد القناة على الأقمار الصناعية اتباع عدد الخطوات اللازمة لإضافتها وتثبيتها على جهاز الريسيفر والتي تمثلت أبرزها كما يلي: