“أقـوى الصـراعات” بـدأ اذاعـة مسلسل المؤسس عثمان الموسم السابع الحلقة 195 في هذا الموعـد على قنـاة الفجر الجزائرية.. لا تفوتك

يعتبر موعد إذاعة مسلسل المؤسس عثمان الموسم السابع الحلقة 195 من أكثر ما يبحث عنه الجمهور في كافة أنحاء الوطن العربي مؤخرا وبالأخص بعد الإعلان عن قرب عرض الجزء الجديد من المسلسل والذي منتظر بأن يشهد احداث مشوقة ومثيرة، ويأتي ذلك في إطار محاولة عثمان بن أرطغول لتوسيع الدولة العثمانية وكذلك مواجهته للعديد من الازمات والتحديات، فيما أنه متوقع انضمام عدد من الشخصيات الجدد وذلك مع انسحاب البعض وأبرزهم الممثلة التي تقوم بأداء شخصية بالا خاتون.

مسلسل المؤسس عثمان الموسم السابع الحلقة 195

من المنتظر عرض وإذاعة مسلسل المؤسس عثمان الموسم السابع الحلقة 195 مع بداية شهر أكتوبر المقبل وفقا لما تم الإعلان عنه من الجهات المختصة بالشركة المنتجة، ومتوقع طرح الإعلانات الترويجية لأول حلقة للجزء الجديد الساعات المقبلة، كما أنه يمكن متابعة الجزء الجديد من خلال الآتي بالتفصيل:

منصة قصة عشق ومنصة نور بلاي والتي تذاع بنفس المواعيد والمواقيت دون أي تغيير وتذاع باللغة العربية.

كما يمكن متابعة المسلسل عبر قناة اي تي في التركية يوم الأربعاء من كل أسبوع في الساعة 9 مساء بتوقيت المملكة.

كذلك من خلال قناة الفجر الجزائرية مدبلجة بالعربية يوم الخميس من كل أسبوع في الساعة 10 مساء بتوقيت مصر.

تردد القنوات الناقلة لمسلسل المؤسس عثمان الموسم السابع

يمكن ضبط تردد القنوات الناقلة لمسلسل المؤسس عثمان الموسم السابع لمتابعة أحداث الجزء الجديد بجودة عالية ويكون ذلك عبر النقاط الآتية:

قناة ATV التركية

القمر هو نايل سات.

يكون التردد 10796.

أما الاستقطاب أفقي.

معدل الترميز 27500.

تصحيح الخطأ 5/6.

قناة الفجر الجزائرية