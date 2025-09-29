Рейтинг лучших Форекс брокеров Беларуси: ТОП-10 компаний 2021 года по версии МОФТ

Форекс в Беларуси, котировки онлайн, новости и Форекс аналитика

IG Group была основана в 1974 году и регулируется Управлением по финансовому регулированию и надзору (FCA) в Великобритании и Австралийской комиссией по ценным бумагам и инвестициям (ASIC) в Австралии. FXTM предлагает местное финансирование через сеть нового поколения, посредством банковского перевода или Neteller, с минимальным депозитом в размере 100 долларов США для стандартного форекс-счета. В рамках стандартного счета компания предлагает типы счетов стандарт, центовый и счет акций. FXPro, это онлайн брокер, который был основан в 2006 году и предлагает торговлю валютой, акциями, спот-индексами, фьючерсами, спот-металлами и спот-энергоносителями. FXPrimus предлагает для торговли более 125 различных инструментов, в том числе более 43 валютных пар.

Вcе о Форекс брокерах

Мнения, рыночные данные и рекомендации могут быть изменены в любое время. Ваша прибыль начнет быстро увеличиваться при правильном анализе https://forexby.com/ и применении правильной стратегии. Скальпинг — это краткосрочная торговая стратегия, при которой сделки остаются открытыми только на несколько минут. Эту стратегию используют многие, кто зарабатывает на жизнь торговлей на форексе. Трейдер стремится получить небольшую прибыль оптом, что в итоге составляет значительную сумму в конце дня.

В статье рассказано о лучших брокерах в Беларуси для инвестиций с лицензией НБ РБ и особенностях работы на финансовых рынках этой страны. NPBFX подойдет как для начинающих, так и для опытных трейдеров, благодаря своей обширной образовательной программе, разнообразию типов счетов и набору торговых инструментов. Особенно стоит отметить брокера для тех, кто ценит качественный технический анализ и разнообразие торговых инструментов. Необходимо также ознакомиться с отзывами других клиентов, чтобы получить мнение из первых рук. Вы должны выбрать надежную брокерскую платформу в Беларуси, чтобы заниматься торговлей на рынке Форекс.

Форекс брокеры по Регулированию

Мы рады предложить вам выгодные условия кредитования от наших партнерских банков в вашем регионе. На сегодняшний день у нас действует низкая процентная ставка — всего 14% годовых. Также наши банки готовы предоставить возможность перекредитования клиентам с просрочками.

Если у вас есть задолженности и вы в черном списке, мы взимаем комиссию 10% от суммы кредита. Обратите внимание, что наша комиссия оплачивается только после получения вами средств. Для получения более подробной информации свяжитесь с нами в личных сообщениях. Среди представленных брокеров в Беларуси только три имеют собственные офисы на территории Республики. Однако все они предоставляют техническую поддержку на русском языке (некоторые также на белорусском). Ни одна из этих компаний не имеет конфликтных случаев с трейдерами из Беларуси, не уличена в мошеннических или противоправных действиях, не нарушает законодательство Республики.

Сравнение Форекс брокеров Беларуси из ТОП-10

Бинарные опционы, в отличие от традиционного трейдинга, позволяют трейдерам делать прогнозы на рост или падение цены актива в определенный период времени, при этом прибыль и убыток заранее фиксированы. Подробнее о трейдинге и брокерах вы можете узнать на странице лучшие брокеры Беларуси. Все сервисы на сайте TradersUnion.com абсолютно бесплатны для Вас. Однако для того, чтобы помогать инвесторам по всему миру выбирать надежные компании и не попадаться на мошенников, наша команда тратит тысячи часов в год на исследования брокеров и сбор информации о них. На организацию этого процесса, конечно, нужны деньги, которые сайт зарабатывает в виде рекламных платежей. Рекламные услуги на сайте предоставляются в двух видах — прямая реклама или через партнерские программы брокеров.

Лучшие Форекс-брокеры Беларуси с лицензией НБ РБ

Если вы столкнулись с обманом, обязательно расскажите в отзывах.

Торговая платформа удобна и проста в использовании, а репутация у фирмы положительная.

Подробнее о трейдинге и брокерах вы можете узнать на странице лучшие брокеры Беларуси.

Для того, чтобы начать работу с Roboforex, трейдерам необходимо будет внести минимальный депозит в размере 1 доллара США, а для тех, кто хотел бы познакомиться с платформой, доступен вариант демо-счета.

Даже если у компании есть лицензия, тарифы с низкими комиссиями и много дополнительных сервисов, все может испортить качество общения с сотрудниками.

Проверенные посредники в Белоруссии могут быть лицензированы и регулироваться Национальным банком Республики Беларусь, который осуществляет контроль за деятельностью. Они предоставляют услуги физическим и юридическим лицам, помогают выбрать подходящие инвестиционные продукты, дают советы по вопросам брокеры беларуси управления рисками и торговым стратегиям. При поиске надежного форекс-брокера трейдерам не стоит торопиться, и убедиться, что их деньги и сделки будут обрабатываться надлежащим образом.