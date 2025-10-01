رجعت من تاني: تردد قناة طيور الجنة الجديد على النايل سات والعرب سات

قناة طيور الجنة هي قناة فضائية مخصصة للأطفال تقدم برامج وأغاني أناشيد باللغة العربية تهدف إلى المزج بين الترفيه والتربية، تعرض برامج القناة على مدار الساعة، باستخدام مقدمين من الأطفال، مما يساعد على تواصل الطفل مع المحتوى بشكل طبيعي وبأجواء تشبهه، كما تعمل علي تحديث تردداتها باستمرار وذلك لضمان بث افضل جودة واعلي بث عبر السطور القادمة من هذا الموضوع سنسرد لكم ترددات القناة وكيفية استقبالها علي التلفاز.

تردد قناة طيور الجنة علي النايل سات

تردد القناة: 11393.

معامل الاستقطاب: عمودي.

مؤشر ترميز: 27500.

معدل تصويب الخطأ الخاص بالقناة: 4/3.

تردد قناة طيور الجنة علي العرب سات

التردد الخاص بالقناة: 11310.

ترميز القناة: 27500.

تصحيح الخطأ: 2/3.

مؤشر استقطاب القناة: عمودي.

خطوات تثبيت قناة طيور الجنة على التلفاز

الخطوة الأولي: ادخل إلى قائمة الإعدادات (Menu).

الخطوة الثانية: استخدم الريموت كنترول للرسيفر واضغط زر “Settings”..

الخطوة الثالثة: في القائمة قد تجد خيارات مثل تركيب القنوات.

الخطوة الرابعة: اختر “بحث يدوي “إضافة تردد”.

الخطوة الخامسة: حدد القمر الصناعي المراد التثبيت عليه.

الخطوة السادسة: أدخل بيانات التردد للقناة.

الخطوة السابعة:اضغط على بحث، انتظر حتى يكتمل البحث.

أخيرا: بعد أن تظهر قناة طيور الجنة في القائمة، اضغط حفظ لتثبيتها ضمن القنوات المتاحة لديك.

من أبرز مميزات قناة طيور الجنه