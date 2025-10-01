تثبيت تردد قناة كرتون نتورك بالعربية الجديد على كل الأقمار الصناعية بجودة عالية

شهدت المواقع الإلكترونية بالبحث من قبل المتابعين بقناة كرتون نتورك بالعربية حول معرفة الترددات الجديدة بها، حيث تعرض القناة مجموعة متنوعة من الرسوم المتحركة العالمية التي تم دبلجتها أو ترجمتها إلى العربية كذلك برامج محلية، تستهدف القناة الأطفال والمراهقين، تهدف إلى الجمع بين الترفيه والقيم التعليمية في نفس الوقت تحرص على الالتزام بملاءمة المحتوى للعادات والتقاليد العربية، مع التركيز على الرسوم التي لا تتعارض مع القيم الأسرية، تبث القناة على مدار اليوم، عبر هذا المقال سنوضح لكم ترددات القناة وأيضا خطوات تحميلها ومميزاتها ابقوا معانا.

تردد قناة كرتون نتورك بالعربية عبر العرب سات

تردد القناة: 11747.

معامل الاستقطاب: أفقي.

مؤشر تصحيح: 4/3.

معامل ترميز: 27500.

تردد قناة نتورك بالعربية علي النايل سات

التردد الخاص بالقناة: 11138.

معدل ترميز: 27500.

مؤشر تصحيح الخطأ: 6/5.

مؤشر الاستقطاب: عمودي.

لماذا يشاهد الأطفال كرتون نتورك بالعربية؟