استعلام أسماء المشمولين في الرعاية الاجتماعية محافظات العراق بالإسم

يعد برنامج الرعاية الاجتماعية واحد من ابرز وأهم البرامج الحكومية التي تهدف إلى تحقيق العدالة الاجتماعية ودعم الفئات ألهشه والمحتاجة في المجتمع، مثل الأسر الفقيرة و الأرامل المطلقات وذوي الإعاقة، وكبار السن، تعتبر هذه الرعاية أحد ركائز شبكات الأمان الاجتماعي التي تسعى الدول من خلالها إلى الحد من الفقر، وتوفير حياة كريمة للمواطنين غير القادرين على تلبية احتياجاتهم الأساسية، لذا يبحث العديد من المواطنين عن معرفة الخطوات اللازمة من اجل الاستعلام عن أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة الأخيرة 2025 سنوضح لكم كافة التفاصيل في السطور الآتية.

خطوات الاستعلام عن أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية

في البداية: الدخول إلى منصة مظلتي الإلكترونية التابعة لوزارة العمل والشؤون الاجتماعية.

التوجه إلى قسم الخدمات الإلكترونية، ثم اضغط علي خانه الرعاية الاجتماعية.

اختيار الوجبة أو الدفعة التي ترغب بالتحقق منها (مثلاً الوجبة الأخيرة).

إدخال البيانات المطلوبة مثل: رقم الهوية الوطنية ، الاسم ، المحافظة التي يتبعها المتقدم.

الضغط على زر استعلام لعرض النتيجة.

في النهاية: يتم إظهار كشوفات بأسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة الأخيرة، اضغط علي زر الحفظ.

شروط الحصول علي الرعاية الاجتماعية بالعراق 2025