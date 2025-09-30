أحداث نارية لا تفوت.. مسلسل المؤسس عثمان الموسم السابع الحلقة 195 على قناة ATV التركية.. انتظروا تشويق وإثارة بلا حدود

يترقب محبو الدراما التاريخية التركية عرض الموسم السابع من مسلسل المؤسس عثمان الذي أثبت على مدار مواسمه السابقة مكانته كواحد من أنجح الأعمال وأكثرها مشاهدة في العالم العربي، ويعود المسلسل ليستكمل سرده لأحداث تأسيس الدولة العثمانية وما رافقها من صراعات ومعارك مصيرية شكلت نقطة تحول في التاريخ، ومع الشعبية الكبيرة التي حصدها خلال السنوات الماضية، يزداد شغف الجمهور لمتابعة ما سيحمله الموسم الجديد من أحداث مثيرة وتطورات غير متوقعة وسط توقعات بأن يكون أكثر إثارة وتشويقًا، وهو ما يجعل الأنظار تترقب الموعد الرسمي لانطلاقه.

موعد عرض مسلسل المؤسس عثمان الموسم السابع الحلقة 195

من المنتظر أن ينطلق عرض الموسم السابع من المؤسس عثمان في شهر أكتوبر 2025 وذلك بعد الانتهاء من جميع مراحل التصوير وأعمال المونتاج، وسيتم عرض هذا العمل التاريخي أولًا عبر قناة ATV التركية، بينما يمكن للجمهور في الوطن العربي متابعة حلقاته مترجمة أو مدبلجة عبر قناة الفجر الجزائرية بجودة عالية، ويترقب المشاهدون هذا الموسم لما يحمله من أحداث مثيرة وصراعات قوية وتحالفات جديدة تكشف محطات مهمة في رحلة عثمان بن أرطغرل نحو تأسيس الدولة العثمانية، ويتوقع أن تزداد نسب المشاهدة مقارنة بالمواسم الأخرى نظرًا للشعبية الكبيرة التي يتمتع بها المسلسل بين عشاق الدراما التاريخية التركية في العالم العربي.

القنوات الناقلة للمسلسل

يمكن لعشاق الدراما التاريخية متابعة أحداث الموسم السابع من مسلسل قيامة عثمان من خلال القنوات الناقلة الرسمية مع ضبط الترددات الصحيحة لضمان أفضل جودة مشاهدة حيث يعرض المسلسل على قناة ATV التركية بعد إدخال البيانات التالية:

التردد: 10796.

الاستقطاب: أفقي (H).

معدل ترميز: 27500.

ومعامل تصحيح: 5/6.

كما يمكن مشاهدته على قناة الفجر الجزائرية بعد ضبط البيانات التالية:

التردد: 12645.

الاستقطاب: أفقي (H).

معدل الترميز: 27500.

معامل التصحيح:5/6.

و الجدير بالذكر أن هذه القنوات تعتبر الخيار الأمثل لعشاق العمل لمتابعة أحدث التطورات الدرامية والمعارك التاريخية التي اشتهر بها المسلسل بجودة صوت وصورة عالية الدقة.