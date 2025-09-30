“بضغطة زر واحدة” فتح حساب بنك الخرطوم أون لاين للمقيمين والمغتربين بالسودان بالرقم الوطني فقط

تصدر فتح حساب بنك الخرطوم محركات البحث الاجتماعي منذ ان أعلن البنك هذه الخدمة لكافة المغتربين والمقيمين بالسودان، والجدير بالذكر أن البنك يعتبر من أبرز المؤسسات المصرفية التي توفر خدمات مالية متنوعة لتسهيل امتلاك حساب بنكي إلكتروني دون الحاجة لزيارة الفروع، ويشترط البنك استيفاء بعض الضوابط والموافقة عليها قبل تفعيل الحساب الجديد، وكما يعمل باستمرار على تطوير أنظمته المصرفية بما يتماشى مع التحول الرقمي العالمي لتقديم تجربة أكثر سهولة وأمانًا للعملاء، وسوف نستعرض خطوات ورابط التسجيل الرسمي لفتح الحساب عبر الإنترنت عبر السطور القادمة، تابعونا لمعرفة المزيد.

فتح حساب بنك الخرطوم أون لاين

يمكنك فتح حساب بنك الخرطوم أون لاين بعد اتباع الخطوات التالية:

الدخول إلى الرابط الرسمي لبنك الخرطوم.

اختيار “فتح حساب جديد” من الصفحة الرئيسية.

إدخال جميع البيانات الشخصية المطلوبة بدقة.

الموافقة على الشروط والأحكام المحددة من قبل البنك.

وبعد مراجعة الطلب والموافقة عليه، ستصلك رسالة نصية على هاتفك تحتوي على رقم الحساب الجديد.

شروط وضوابط فتح حساب في بنك الخرطوم

إليك الشروط الأساسية التي وضعها البنك لفتح حساب جديد بطريقة إلكترونية:

إيداع مبلغ أولي لا يقل عن 10,000 جنيه سوداني.

أن يكون عمر المتقدم 18 عامًا على الأقل.

يشترط أن يكون المتقدم سوداني الجنسية.

تقديم مستندات رسمية سارية مثل الهوية الوطنية أو جواز السفر.

مميزات فتح الحساب المصرفي أون لاين

تزايد الإقبال على فتح الحساب داخل بنك الخرطوم بطريقة إلكترونية وذلك لأنه يوفر لجميع العملاء العديد من المزايا مثل :