“حقيقة ولا اشاعـات” زيادة أسعار البنزين في مصر 2025 اليوم 1 اكتوبر 2025 وفقا للجنة التسعير التلقائي للبترول

شهدت أسعار البنزين في مصر 2025 اليوم الاربعار الموافق 1 اكتوبر الحالي 2025 حالة من الاستقرار والهدوء في الأسواق المحلية المصرية، حيث جاء ذلك الثبات بناء لأخر القرارات المعلنة من لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية التابعة لوزارة البترول، فيما يترقب العديد من المواطنين قرارات اللجنة بشكل دوري وذلك لأن لها تأثير على تكلفة النقل والسلع أيضا.

أسعار البنزين في مصر 2025

جاءت أسعار البنزين في مصر 2025 اليوم وفقا لأخر تحديث معلن في وقت سابق بالأسواق المحلية لتتمثل بذلك وتكون على النحو التالي، علما بأن الأسعار تتأثر بالعديد من العوامل ومنها سعر النفط على المستوى العالمي وكذلك سعر الصرف للعملة الأجنبية والتي بناء عليها تحدد تكلفة سعر اللتر ولذلك قد جاءت الأسعار كالتالي:

بلغ سعر لتر بنزين 95 اليوم ليكون عند قيمة 19 جنيه مصري.

بلغ سعر لتر بنزين 92 اليوم ليكون عند قيمة 17.25 جنيه.

بلغ سعر لتر بنزين 80 اليوم ليكون عند قيمة 15.75 جنيه.

سعر السولار اليوم الثلاثاء 30 سبتمبر 2025

فيما جاءت سعر السولار اليوم ليكون عند قيمة تبلغ نحو 15.50 جنيه مصر للتر، أما عن باقي أسعار المازوت والكيروسين تكون كالآتي:

بلغ سعر لتر الكيروسي اليوم لتكون بقيمة عند نحو: 15.50 جنيه مصري.

بلغ سعر طن المازوت المورد اليوم لتكون بقيمة عند نحو 10,500 جنيه.

بلغ سعر طن الغاز الصب اليوم لتكون بقيمة عند نحو 16,000 جنيه مصري.

سعر أنبوبة البوتاجاز اليوم في الأسواق

كما بلغت سعر أنبوبة البوتاجاز اليوم في الأسواق لتتمثل بذلك وتكون كما يلي: