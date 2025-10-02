“لولو رجعت المدرسة” استقبل حالا تردد قناة وناسة 2025 على النايل سات وعرب سات بجودة HD

تعد قناة وناسة من أبرز القنوات الموسيقية التي استطاعت أن تحجز لنفسها مكانة مميزة بين المشاهدين في العالم العربي منذ انطلاقتها، وتقدم القناة باقة متنوعة من الأغاني الخليجية والعربية إلى جانب برامج ترفيهية تلبي اهتمامات مختلف الفئات العمرية، ما جعلها وجهة أساسية لعشاق الفن والطرب، ونظرا لتغييرات تردداتها على القمر الصناعي يحرص المتابعون دائمًا على البحث عن التردد الجديد لضمان مشاهدة بجودة عالية وصوت نقي، وفي السطور القادمة نوضح أحدث تردداتها وطريقة ضبطها، إضافةً إلى أبرز ما يميز محتوى القناة.

تردد قناة وناسة 2025

يمكنك ضبط تردد قناة وناسة 2025 من خلال إدخال البيانات التالية:

التردد: 11470.

معدل الترميز: 27500.

الاستقطاب: عمودي V.

معامل تصحيح الخطأ: 7/8.

وإذا رغبت في استقبال القناة على القمر الصناعي عرب سات يمكنك من خلال إدخال البيانات:

القمر الصناعي: عرب سات

التردد: 11270

الاستقطاب: عمودي (V)

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 3/4