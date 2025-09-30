“بدي ميمة” اضبط فورا تردد قناة كراميش 2025 نايل سات وعرب سات بأعلى جودة للاستمتاع بالبرامج التعليمية والترفيهية

حازت قناة كراميش 2025 على اهتمام واسع خلال الساعات الأخيرة، حيث تزايدت عمليات البحث من قبل الأسر الراغبة في ضبط ترددها الجديد، وتعد من أبرز القنوات الموجهة للأطفال في العالم العربي، إذ تقدم محتوى ترفيهيًا وتعليميًا يجمع بين المتعة والفائدة عبر نايل سات وعرب سات بجودة بث عالية حيث لم يقتصر محتواها على الأناشيد فحسب، بل يشمل أيضًا برامج تعليمية تعزز مهارات الأطفال وتساعدهم على التعلم بأسلوب ممتع، ونظرا لرغبة أولياء الأمور في توفير محتوى آمن وهادف لأبنائهم تظل كراميش الخيار الأمثل لمتابعة برامج مناسبة للصغار.

تردد قناة كراميش 2025

تستطيع الاستفادة من كافة البرامج الترفيهية و التعليمية التي تعرضها القناة بعد ضبط ترددها التالي على النايل سات:

تردد القناة: 11430

معدل الاستقطاب: عمودي (V)

معدل الترميز : 27500

معامل تصحيح الخطأ: 5/6.

الجودة: hd

وإذا أردت استقبال القناة على القمر الصناعي عرب سات يمكنك ذلك بعد إدخال المعلومات الخاصة بالقناة:

التردد 11390

معدل الاستقطاب : عمودي (V)

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 5/6.

كيفية استقبال قناة كراميش 2025

تستطيع ضبط قناة كراميش على الأقمار الصناعية بعد اتباع الخطوات التالية:

اضغط على زر MEUN في جهاز التحكم.

اختر خيار تثبيت أو تركيب القنوات يدويًا.

انتقل إلى البحث عن القناة.

أدخل بيانات التردد بشكل صحيح.

ابدأ عملية البحث اليدوي عن القناة.

و بعد ظهور النتائج اضغط على حفظ القناة.

مميزات برامج كراميش