تردد قناة طيور الجنة على النايل سات والعرب سات 2025

تُعد قناة طيور الجنة من أبرز قنوات الأطفال في العالم العربي، حيث استطاعت منذ انطلاقها عام 2008 أن تحجز مكانة خاصة في قلوب الملايين من الصغار وأولياء الأمور على حد سواء. فقدمت محتوى ترفيهيًا وتعليميًا يجمع بين المتعة والفائدة، من خلال الأناشيد الهادفة والبرامج التفاعلية التي تعزز القيم الإيجابية وتغرس المبادئ التربوية بطريقة سلسة وقريبة من الأطفال، وفي السطور التالية سنتعرف معًا على أخر تحديث لتردد قناة طيور الجنة على النايل سات والعرب سات.

شهرة وانتشار واسع لقناة طيور الجنة

بفضل أسلوبها المبتكر، أصبحت قناة طيور الجنة واحدة من أكثر القنوات متابعة في البيوت العربية، حيث تجمع بين الغناء التعليمي والرسوم المتحركة والمقاطع الواقعية التي يشارك فيها الأطفال أنفسهم، هذا الدمج جعلها مصدر ترفيه وتعلم في آن واحد، وهو ما ميّزها عن بقية القنوات الموجهة للأطفال، بما يمكنك متابعة كل ما تقدمه القناة على مدار الساعة دون توقف.

تردد قناة طيور الجنة على النايل سات

لمتابعة برامج وأناشيد القناة بجودة عالية وصوت واضح، يمكن استقبالها عبر القمر الصناعي النايل سات باستخدام التردد التالي:

التردد: 11258

الاستقطاب: أفقي (H)

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 5/6

تردد قناة طيور الجنة على العرب سات

كما يمكن لمحبي القناة في مختلف أنحاء الوطن العربي مشاهدتها عبر القمر الصناعي العرب سات من خلال التردد التالي: