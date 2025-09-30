أحلى ضحكة لطفلك.. تردد قناة وناسة الجديد على الأقمار الصناعية

تُعتبر قناة وناسة واحدة من أشهر القنوات الترفيهية في العالم العربي، حيث نجحت منذ انطلاقها عام 2007 في أن تكون الوجهة الأولى لعشاق الفن والموسيقى، أسسها رجل الأعمال السعودي راشد الماجد لتكون منصة تجمع بين الطرب الخليجي والعربي، وتعرض باقة متميزة من الأغاني، الحفلات، والفيديو كليبات، إضافة إلى برامج منوعة تناسب مختلف الأذواق.

مكانة قناة وناسة أطفال

بفضل جودة محتواها وتنوعه، حجزت قناة وناسة لنفسها مكانة خاصة في قلوب المتابعين من المحيط إلى الخليج. فهي لا تقدم فقط الأغاني الحديثة، بل تهتم أيضًا بتراث الفن الخليجي والعربي، مما يجعلها جسرًا يربط بين الماضي والحاضر. كما أن القناة تهتم بإنتاج محتوى ترفيهي ملائم للعائلة، ما ساهم في انتشارها الكبير على مستوى الوطن العربي.

تردد قناة وناسة على النايل سات

يمكن استقبال القناة بجودة عالية عبر القمر الصناعي النايل سات على التردد التالي:

التردد: 11470

الاستقطاب: عمودي (V)

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 7/8

تردد قناة وناسة على العرب سات

ولمحبي القناة عبر القمر الصناعي العرب سات، يمكن متابعتها من خلال التردد التالي:

التردد: 11270

الاستقطاب: عمودي (V)

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 5/6

محتوى متنوع يواكب جميع الأذواق

تقدم قناة وناسة محتوى متجددًا باستمرار يشمل أحدث الأغاني الخليجية والعربية، حفلات مباشرة، برامج منوعة، وفيديو كليبات حصرية، وكما تحرص على مواكبة أحدث التقنيات لبث محتوى عالي الجودة سواء على شاشات التلفزيون أو عبر منصاتها الرقمية، وهو ما يجعلها قناة عصرية تلبي تطلعات الشباب والعائلات في آن واحد.