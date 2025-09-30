الأن.. موعد مسلسل المؤسس عثمان وتردد القنوات الناقلة

يُعد مسلسل المؤسس عثمان واحدًا من أبرز الأعمال الدرامية التاريخية التي حظيت بشعبية واسعة في العالم العربي وتركيا على حد سواء فهو امتداد لمسلسل “قيامة أرطغرل” الذي حقق نجاحًا كبيرًا، ويواصل السرد التاريخي لتأسيس الدولة العثمانية على يد عثمان بن أرطغرل، حيث يروي تفاصيل المعارك، الصراعات الداخلية، والتحالفات التي مهّدت لقيام الإمبراطورية.

موعد عرض مسلسل المؤسس عثمان

تُعرض حلقات الموسم الجديد من المسلسل أسبوعيًا يوم الأربعاء في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت تركيا، أي في التاسعة مساءً بتوقيت مكة المكرمة والثامنة مساءً بتوقيت القاهرة. ويُذاع العرض الأول على قناة ATV التركية الناقل الرسمي للمسلسل، على أن تتم ترجمته إلى اللغة العربية وعرضه على عدد من القنوات العربية والمنصات الإلكترونية بعد ساعات قليلة من بثه في تركيا.

القنوات الناقلة لمسلسل المؤسس عثمان

يحظى المسلسل بمتابعة جماهيرية واسعة، ولذلك يتم عرضه على أكثر من قناة فضائية عربية بجانب القناة التركية الأصلية ومن أبرز القنوات الناقلة:

قناة ATV التركية (العرض الأول بجودة عالية).

قناة الفجر الجزائرية (تعرض الحلقات مترجمة للعربية).

قناة اليرموك الفضائية (تنقل الحلقات بعد ترجمتها للعربية).

تردد القنوات الناقلة

لضمان متابعة المسلسل بجودة صورة وصوت واضحة، يمكن استقبال القنوات عبر الترددات التالية:

قناة ATV التركية على القمر الصناعي تركسات:

التردد: 11755

الاستقطاب: أفقي (H)

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 5/6

قناة الفجر الجزائرية على النايل سات

التردد: 11034

الاستقطاب: عمودي (V)

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 5/6

قناة اليرموك الفضائية على النايل سات