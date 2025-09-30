لقاء ناري… غلطة سراي ضد ليفربول اليوم 2025 والقنوات الناقلة وجدول مباريات ليفربول

يستضيف فريق غلطة سراي ضد ليفربول مباراة اليوم، التي تأتي وفق مواجهات الجولة الثانية لدوري أبطال أوروبا 2026، ليتفوق بذلك بامتلاك عنصر الأرض و بتواجد الجمهور الذي سوف يشجعه لتحقيق الانتصار، وفي المقابل فقد استعد فريق ليفربول لهذه المباراة جيدًا فحافظ على تجهيزاته وتمريناته الدورية كما أنه سبق وتعاقد مع أمهر لاعبي حرج القدم حول العالم ومنهم اللاعب المصري محمد صلاح وهو ما يجعل لفريق ليفربول شعبية كبيرة في جمهورية مصر العربية، ولذا كثر التساؤل حول القنوات الناقلة لهذه المباراة.

موعد مباراة ليفربول ضد غلطة سراي

من المقرر أن تبدأ مباراة غلطة سراي ضد ليفربول اليوم في تمام الساعة العاشرة 10:00 مساءً وذلك وفق التوقيت المحلي لجمهورية مصر العربية والتوقيت المحلي لمكة المكرمة، وسوف تتم مواجهة اليوم في أرض ملعب رامس بارك في تركيا.

القنوات الناقلة لمباراة ليفربول ضد غلطة سراي

تذيع قناة beIN Sports 1 HD مباراة غلطة سراي ضد ليفربول اليوم وسوف يتم التعليق على هذه المباراة من قبل المعلق الرياضي الشهير حفيظ دراجي، كما سوف يتم عرض المباراة على قناة TOD الرقمية.

ويأتي فريق ليفربول في المركز الثاني عشر ضمن ترتيب فرق الدوري الأوروبي للموسم الرياضي لسنة 2026، وذلك بامتلاكه ثلاثة نقاط فقط حصل عليهم من خوضه مباراة وحيدة حتى الآن ضمن جدول مبارياته في الدوري.

جدول مباريات ليفربوةل في دوري أبطال أوروبا 2026

جاء جدول مباريات فريق ليفربول ليشمل عمالقة كرة القدم، وذلك على النحو التالي: